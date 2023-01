Lisa Marie Presley, hija de Elvis Presley y de Priscilla Presley, fue llevada a un hospital por, al parecer, haber sufrido un paro cardiaco.



Según el portal TMZ, “Presley, de 54 años, recibió primeros auxilios y fue asistida por paramédicos en su casa de Calabasas en California, Estados Unidos".

TMZ agregó que los médicos lograron recuperar el pulso de la cantante y compositora, pero no se conoce más sobre su salud.



El pasado martes, Presley fue vista en la gala de los Globo de Oro, con su mamá. Ambas acompañaron al actor Austin Butler, ganador del premio a mejor actor de drama por su papel del rey del rock.

La también poeta es madre de cuatro hijos, entre ellos está la cineasta y actriz Riley Keough. Además, estuvo casada con Michael Jackson.



Lisa Marie Presley quiso seguir los pasos de su padre y en 2003 grabó el disco ‘To Whom it May Concern’, al que le siguieron dos álbumes más. Desde el 2012 no hace nuevas producciones.



Efe