Lisa Kudrow adoptaría al perrito de Matthew Perry, según fuente cercana a la actriz

Una fuente cercana a Lisa Kudrow, reconocida por su papel como 'Phoebe Buffay', compartió que la actriz está desconcertada por la pérdida de su amigo y está evaluando la posibilidad de adoptar a Alfred, el perro que fue compañero de Perry en sus últimos años de vida.

Una partida inesperada

El fallecimiento de Matthew Perry a los 54 años, hallado sin signos vitales en su jacuzzi en Los Ángeles, ha suscitado especulaciones sobre la reacción de sus compañeros de reparto de 'Friend', con quienes compartió una década de trabajo ininterrumpido desde 1994 hasta 2004.



Sin embargo, hasta el momento, ninguno de ellos ha emitido comunicados relacionados con la trágica noticia.

(De interés: ¿De qué murió Matthew Perry, el brillante actor de la popular serie 'Friends'?).

Facebook Twitter Linkedin

Matthew Perry en 'Friends'. Foto: Friends / Instagram.

Al parecer, Lisa Kudrow adoptaría a Alfred, el perrito de su compañero

Una fuente cercana a Lisa Kudrow, de 60 años, reveló que la actriz no ha podido asimilar la noticia de la muerte de Matthew Perry y se siente molesta por las sugerencias de la prensa sobre una posible relación entre el fallecimiento y el consumo de sustancias ilícitas, de acuerdo con lo publicado por 'Daily Mail'.



A pesar de que Perry había reconocido su lucha contra las adicciones en el pasado, llevaba años en proceso de rehabilitación.

La fuente cerca a la actriz aseguró que la actriz está considerando hacerse cargo de Alfred, la mascota de Perry desde hace tres años.



Además, habló sobre su su muerte: "Porque Matthew finalmente estaba en paz consigo mismo y experimentaba el mejor año de su vida desde el lanzamiento de su libro hace casi exactamente un año".

(Más: Alí Humar y otros actores de la TV colombiana que nos han dejado).

El amor de Matthew Perry por su perrito

Matthew Perry compartió en redes sociales su amor por Alfred, el perro que adoptó hace tres años.

(Enseguida: Murió Burt Young, ‘Paulie’, el inolvidable mejor amigo de 'Rocky' de Sylvester Stallone).

El 12 de diciembre de 2020, Perry publicó un video en el que se veía a Alfred alimentándose con la frase: "Could this be anymore of a mus", (Podría ser esto más una obligación), una referencia a una famosa línea de la serie.



El 23 de enero de 2021, presentó oficialmente a Alfred, como lo llamaba cariñosamente, en una tierna fotografía. A pesar de haber alentado a sus seguidores a seguir la cuenta de Alfred en Instagram, en la actualidad, el perfil de la mascota ya no está activo.

Luto mundial por la muerte de Matthew Perry, estrella de la serie 'Friends'

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por El Universal, y contó con la revisión de la periodista y un editor.



- EL UNIVERSAL (GDA) EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO

Lina Tejeiro dejó a más de uno con la boca abierta con su disfraz de Halloween

¿Qué hacer cuando la persona que le gusta solo busca sexo? Psicólogos responden

Cuñada de Marcelo Cezán responde a presentadores de ‘La Red’ por llamarla 'mamarracho'