Lionel Messi llegó a Japón y un detalle en su valija llamó la atención de todos

Lionel Messi llegó a Tokio junto a su equipo, el Inter Miami, después de una controvertida visita a Hong Kong.



La estrella argentina aterrizó en la capital japonesa para enfrentarse al Vissel Kobe. Sin embargo, un detalle en su equipaje llamó la atención de todos.

Mientras el equipo descendía del avión en Tokio, las cámaras capturaron un curioso aspecto de la valija de Messi. Su 'carry-on' estaba medio abierta, lo que permitía vislumbrar su interior.

Aunque este pequeño descuido no implicaba un riesgo de robo o inspección de sus pertenencias debido al vuelo privado, no pasó desapercibido para los fanáticos y medios presentes en el aeropuerto.



Este viaje a Japón forma parte de la gira internacional del Inter Miami, donde Messi comparte equipo con otros exjugadores del Barcelona como Luis Suárez, Jordi Alba y Sergio Busquets.



Sin embargo, el último partido amistoso en Hong Kong estuvo marcado por la ausencia de Messi, lo que desató una polémica que llegó incluso al Gobierno de ese país.

El Inter Miami aterrizó en la mañana de este lunes en Tokio para enfrentarse ante el Vissel Kobe. Foto: AFP

¿Qué sucedió con Messi en Japón?

Cuando el astro argentino no ingresó al campo de juego, se desató una ola de críticas y descontento por parte de los fanáticos. Incluso la empresa amenazó con retirar la financiación pública de 1,9 millones de euros debido a la falta de cumplimiento del acuerdo.



El entrenador Gerardo 'Tata' Martino explicó las razones detrás de la ausencia de Messi en ese partido. Según él, el jugador sufría una inflamación en el aductor, lo que hacía que su participación fuera riesgosa desde el punto de vista médico. El técnico argentino se disculpó ante los aficionados por la decepción que esto generó.



La multitud que había pagado entradas que oscilaban entre los 112 y 614 dólares para ver a Messi en Hong Kong se quedó con las ganas de disfrutar de su ídolo. Los hinchas asiáticos, basándose en la promesa de Martino de hacer jugar a Messi "el mayor tiempo posible", expresaron su deseo de verlo en el campo, pero no fue posible.

Messi explicó por qué no entró ante Hong Kong y habló sobre su molestia en el aductor.

Mañana : Inter Miami vs Vissel Kobe de Japón.

Hora: 5:00 a.m. (time Nueva York)#messi #intermiami #lionelmessi #visselkobe #japon pic.twitter.com/IMUnvAb737 — La Bola Sports - Nueva York (@LaBolaSports) February 6, 2024

