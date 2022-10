Para muchos fanáticos del fútbol conocer a Lionel Messi sería casi que un sueño. El futbolista se ha hecho reconocido por su talento para jugar y algunos le tienen una gran admiración, y en este caso, el hijo del cantante puertorriqueño René Peréz (más conocido como Residente), tuvo la oportunidad de demostrárselo.



"No hay caption que describa la cara de emoción de Milo", dijo el cantante a través de sus redes sociales junto a un video en el que aparece Messi y otros jugadores de la selección de Argentina. El pequeño Milo estuvo al lado del futbolista y esto causó que quedara sorprendido y emocionado, a tal punto, que no podía musitar palabra.

En el encuentro también estuvieron los futbolistas Paulo Dybala, Rodrigo de Paul y Papu Gómez, quienes se dieron cuenta de que Milo estaba extremadamente sorprendido y trataron de conversar con él para que aliviara los nervios del momento.



Precisamente, la modelo Soledad Fandiño, madre de Milo, intentó que el niño hablara con Messi, pero simplemente no podía pronunciar una sola palabra y solo pudo demostrar su asombro y felicidad con sus gestos. Soledad describió este momento como: 'Un día inolvidable'.



"Feliz de poder estar al lado de Milito en esta noche tan especial. Verlo cumplir su sueño, orgulloso de la camiseta, de estar en la cancha alentando y a su vez tímido y nervioso por conocer a sus ídolos del fútbol", agregó por medio de una publicación.

El hijo de Residente conoció al número 10 de la selección Argentina, el pasado 23 de septiembre en el estadio Hard Rock de Miami, tras un encuentro futbolístico que se dio en esa ciudad. Hasta allí acudió, René, su expareja y Milo, y desde el palco VIP de la tribuna pudo ver jugar en vivo a Lionel Messi.



Pero, en el video difundido a través de redes sociales, quedó en evidencia no solo la emoción de Milo, sino también la de su padre que conversó con los jugadores del equipo argentino. Messi llegó a intercambiar palabras con ambos, aunque sin duda lo más anecdótico fue que en la cara del pequeño quedó reflejada la adviración de un verdadero fanático de 'La pulga'.

EL TIEMPO