Linternas de Hadas: las asombrosas plantas japonesas que parecen de cristal

En 1992, descubrieron una misteriosa planta en la ciudad japonesa, Kobe, la cual llamó la atención de los biólogos Nakanishi y Kobayashi, puesto que brillaba sobre el suelo boscoso, por lo que decidieron llevar esa especie hacia su laboratorio para investigarla.



Al estudiarla, los científicos se percataron que pertenecía a las Thismia, también conocidas como 'linterna de las hadas', estas se caracterizan porque no tienen hojas verdes y no realizan fotosíntesis, sino que se alimentan de micelios de hongos del suelo, según 'El Nuevo Siglo'.

Estas especies se pueden encontrar en regiones tropicales y subtropicales de Asia, Oceanía y América, extendiéndose hasta algunas regiones templadas, pero la gran mayoría de estos ejemplares están en Malasia, de acuerdo con la revista científica 'PhytoKeys'.



"En la actualidad, se han identificado aproximadamente 100 especies dentro de la familia, casi la mitad de las cuales se conocen solo desde su primer descubrimiento, a veces de un solo espécimen", explicó el botánico Suetsugu Kenji de la Universidad de Kobe, para 'Phytotaxa'.



Una nueva especie de las Thismia

El biólogo Kenji Suetsugu explicó en la revista mencionada anteriormente que encontró un nuevo ejemplar de esta especie, en la ciudad japonesa, Sanda, a poco más de 30 kilómetros de distancia del primer descubrimiento de esta planta.



Su hallazgo es tan difícil que varios científicos pensaban que no la volverían a ver, pues desde hace unos 30 años no se había podido encontrar una de estas, por lo que en 2010 se le había declarado extintas a estas plantas.



Suetsugu ha estado trabajando con diversos botánicos para encontrar más de estos ejemplares por lo que le explicó a la revista 'Phytotaxa' que: "La dedicación de los investigadores aficionados japoneses a revelar la flora oculta de estas regiones ha sido crucial para identificar especies desconocidas para la ciencia".



Y finalizó explicando que: "Esta investigación podría sugerir que muchas otras especies nuevas pueden estar escondidas en regiones que antes se pensaba que estaban bien estudiadas y subraya la necesidad crítica de una exploración e investigación continuas de la flora del planeta tanto en el extranjero como en el país".

