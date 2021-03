Linda Palma habló de sus momentos más duros con la esclerosis múltiple

Con apenas 21 años, pero ya con una carrera que empezaba a consolidarse en la televisión, la carismática presentadora Linda Palma recibió una noticia que le cambió la vida: los médicos la diagnosticaron con esclerosis múltiple.



(Le puede interesar: Netflix estrenará la impactante película colombiana 'Lavaperros').

En entrevista para el programa ‘Lo sé todo’, del Canal Uno, Linda aseguró haber tenido miedo al comienzo, y que de hecho pasó muchos años sin aceptar ni entender por qué esta enfermedad había llegado a su vida.



De acuerdo con la definición de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, la esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune, que afecta el cerebro y el sistema nervioso central.



Ocurre cuando las células de defensa del cuerpo, y por razones que todavía no son claras, atacan al sistema nervioso, causando la inflamación de la mielina, que es la vaina o capa protectora de las neuronas. Cuando esta se daña, los impulsos nerviosos disminuyen o se detienen, afectando el movimiento.



De acuerdo con Linda, el punto de inflexión en su vida con respecto a la enfermedad ocurrió durante un viaje a Cartagena: “En medio de una fiesta –contó- empecé a sentirme muy agotada, fatigada; en ese momento pensé que era debido al calor, que en mi condición cae mal. Sin embargo, cuando llegué a Bogotá seguí sintiéndome súper mal; fuimos a desayunar con mi novio y me di cuenta de que no lograba percibir (palpar) bien los sobres, y además no lograba agarrar los cubiertos ni comer bien. No tenía coordinación. Ese día me hospitalizaron… estuve mucho tiempo hospitalizada”, recuerda.

'La vida es linda'

Su proceso de recuperación comenzó en el 2017, y no fue fácil. Según Linda, tuvo que esforzarse por caminar de nuevo y trabajar para recuperar la motricidad fina, que es vital en actos tan sencillos como cepillarse los dientes o peinarse. En un punto incluso su mamá y su hermana debían ayudarla a bañarse y a vestirse. Y por eso llegó a sentirse una carga.



No obstante, la presentadora tuvo siempre el apoyo inquebrantable de su familia y de su novio, Diego Pulecio, que la acompañaron en cada etapa de su recuperación.



(Además: En antesala del Goya, Fernando Trueba habla de 'El olvido que seremos').



Ella, que se declara una mujer creyente, asegura que desde el comienzo tuvo la fe puesta en que saldría adelante y que iba a estar bien, aun cuando no tuviera idea de cuánto tiempo le tomaría eso.



Hoy, sin embargo, y pese a tener algunos problemas de equilibrio, se siente tan bien y recuperada que decidió compartir su experiencia en el libro La vida es linda, que lanzó durante la pandemia.



Atribuye el éxito que ha tenido al hecho de que muchos se sienten identificados con distintas etapas de su vida.

Encuentre también en Cultura:

Le contamos cuándo se celebrará la nueva edición de Miss Universo

Paramount Plus llega a Colombia con el mejor precio del mercado

Leer en voz alta: combustible para la imaginación

EL TIEMPO