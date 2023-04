La presentadora Linda Palma se ha había mostrado muy emocionada en sus redes sociales por sus vacaciones de Semana Santa, pues iba a pasar unos días en Punta Cana, República Dominicana, junto a su esposo Diego Pelucio.

Esos días en Punta Casa estuvieron lluviosos y oscuros. Foto: Instagram @lindapalma

En sus historias de Instagram, la barranquillera comentó que ella no suele irse de paseo en estas fechas, pero en esta ocasión quiso hacer algo diferente. Sin embargo, sus planes se dañaron por el clima que estaba haciendo.



A pesar de eso, la presentadora no perdió las esperanzas y el sábado en la mañana mostró que estaba lista para tomar un poco de sol. Así que se puso su vestido de baño y un sombrero, incluso, alistó la toalla y el bronceador, pero al parecer el sol no quiso salir.



Luego de esto, la barranquillera le confesó a sus seguidores que estaba triste, pues había quedado “vestida y alborotada”. Asimismo, comentó que parecía que las nubes no se iban a ir a ningún lado por un buen momento.

Por lo que decidió ir a hacer ejercicio en la playa. En este punto del día parecía que el clima no iba a mejorar, antes se oscureció y empezó a llover, mientras esto sucedía se le podía ver sentada en la playa cubriéndose con una toalla.



Pero cuando ya había abandonado todas sus esperanzas, el cielo se despejó y salió el sol, por lo que la presentadora junto a su esposo pudieron gozar de un buen momento en la playa.

