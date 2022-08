La presentadora colombiana Linda Palma, de 37 años de edad, fue diagnosticada con esclerosis múltiple (enfermedad del sistema nervioso que afecta al cerebro y la médula espinal) hace más de 10 años. Desde entonces, ha tenido que estar en diferentes tratamientos médicos para estar bien y continuar con su carrera en la televisión.

Tras el diagnóstico, como parte de su proceso de recuperación, ha tenido que hacer cambios en su vida personal que han impactado su vida profesional: Palma tuvo que hacer una pausa en su carrera, por lo que estuvo un tiempo alejada de las cámaras



Linda ha aprendido a vivir con su enfermedad. Hasta el momento, no ha tenido recaídas de gravedad y sigue sonriéndole a su público. De hecho, recientemente se le vio en la celebración de los 50 años del programa ‘Sábados Felices’.

(No deje de leer: ‘La Jesuu’: la tajante respuesta a una internauta que la tildó de ‘asquerosa’)

A propósito del gran evento, Linda Palma publicó un video en su cuenta de Instagram en el que mostró el antes y el después de su look para el aniversario del programa. Aunque se sintió muy cómoda al mostrarse sin maquillaje, no faltaron los comentarios negativos por su físico, pues algunos internautas expresaron su inconformidad por cómo luce la colombiana.



(Además: ¿Encontró el amor? Carmen Villalobos estaría saliendo con una actor argentino).

Uno de los usuarios le comentó: “El maquillaje hace milagros”, haciendo entender que su físico cambiaba, por lo que Linda le respondió: “Total. Bueno, en algunas personas, hay otras que ni eso jajaja”.



Del mismo modo, otro internauta comentó: “Uno con los años cómo le cambia la cara, cierto?”, ante eso, la presentadora no dudó en afirmar: “Total. Mira una foto tuya de hace 15 años y estoy segura que tú también estás diferente”.



(Siga leyendo: Aida Victoria Merlano respondió si es millonaria: 'Falso').



Pero así como hubo expresiones negativas, los elogios también se dejaron ver entre los comentarios, pues muchas personas defendieron a Palma, asegurando que simplemente era una mujer hermosa y muy profesional.



Una fiel seguidora de Linda le escribió a manera de defensa: “Ella está hermosa. qué onda con la gente, qué les pasa, no tienen nada que hacer?. Finalmente, la barranquillera concordó con su seguidora, respondiéndole: “Tristemente no tienen nada positivo que hacer. Por eso ni les pongo atención jajajaja”.

Más noticias

Carolina Cruz denunció estafas con productos adelgazantes a su nombre

Jessica Cediel reveló cómo quedó su cuerpo tras las cirugías y recuperación

‘Epa Colombia’: así fue la aparición de su doble en ‘Sábados Felices’

Natalia París y la propuesta indecente que recibió por parte de un famoso

Tendencias EL TIEMPO