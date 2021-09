Linda Palma habla de cómo enfrenta la esclerosis múltiple

Linda Palma ha compartido en varios momentos, a través de sus redes sociales, su experiencia con esta enfermedad autoinmune que afecta el sistema nervioso, una condición con la que fue diagnosticada desde hace varios años y que en diferentes momentos la ha llevado a alejarse de las cámaras.



La presentadora de la sección de entretenimiento del canal Caracol reveló en entrevista con el programa de entretenimiento Lo Sé Todo del Canal 1 cómo correr y participar en carreras de atletismo se han convertido en una parte importante de su proceso por mantenerse saludable.



“Desde mi recuperación de la recaída empecé a correr y la verdad ahora lo disfruto muchísimo”, comentó la presentadora, quien en 2017 atravesó por un momento difícil debido a los efectos de la esclerosis múltiple y tuvo que enfrentar un arduo proceso de recuperación que implicó incluso terapias para aprender a caminar de nuevo.



Hace algunos días Linda Palma compartió en su cuenta de Instagram imágenes sobre su participación en la más reciente edición de la Carrera de la Mujer e invitó a sus seguidores a unirse el próximo año.



En el programa del Canal 1 la barranquillera también se refirió a su proyecto de la creación de una plataforma digital para ayudar a personas que sufran de esclerosis múltiple o de otras enfermedades autoinmunes.



“Estoy bastante involucrada con hacer nuevo contenido, van a ver de todo un poco, conocer lo que no conocen de Linda Palma, digamos que lo que conocen de mí es muy puntual lo que hago en noticias y nada más, yo soy muy reservada con mis cosas, pero, a través de mi página van a conocer qué me gusta, qué no me gusta, qué hago, entonces van a ver más allá de lo que es esta mujer”, comentó en Lo Sé Todo.



También comentó que le gusta viajar, conocer nuevas culturas, ir a cine y leer, planes que también espera compartir como contenido especial a sus seguidores en la plataforma que prepara. “Me gusta moverme mucho, explorar muchas cosas, porque yo creo que Bogotá nos da miles de opciones para conocer, entonces lo disfruto mucho”, dijo en el programa.



