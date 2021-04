Linda Palma 'desempolvó' video de cuando se recuperaba de esclerosis

La presentadora barranquillera, de 36 años, publicó un video en su cuenta de Instagram en el que se evidencia su proceso de recuperación tras una recaída por la esclerosis múltiple, enfermedad con la que le fue diagnosticada en 2006.



En el video, que ya cuenta con más de 600.000 vistas, se ve a Palma en una de sus terapias para recuperar el equilibrio, la movilidad y el control de sus piernas de nuevo.



(Le puede interesar: Las lecciones de fe y superación de la presentadora Linda Palma).

La publicación la hizo con el ánimo de motivar a las personas, pues acompañó el clip con el texto: “Pongo este video porque estoy segura que tú, que me lees, también has enfrentado dificultades y que muchas veces sentiste que no serías capaz de superarlas”.

(Si nos lee desde la app de EL TIEMPO puede ver el video aquí)



“Cuando pasé por un momento complicado de salud, hubo momentos en los que no me creí capaz de lograrlo; pero hoy me aplaudo y me siento orgullosa por lo que pude hacer y lo que consigo día tras día”, escribió la presentadora para un especial de EL TIEMPO.



Frente a la esclerosis múltiple, la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos la define como una enfermedad autoinmune, que afecta el cerebro y el sistema nervioso central.



En ese sentido, se presenta cuando las células de defensa del cuerpo, y por razones que todavía no son claras, atacan al sistema nervioso, causando la inflamación de la mielina, que es la capa protectora de las neuronas. Cuando esta sufre daños, los impulsos nerviosos disminuyen o se detienen, afectando el movimiento.



(Le recomendamos: Linda Palma habló de sus momentos más duros con la esclerosis múltiple).

Hubo momentos en los que no me creí capaz de lograrlo; pero hoy me aplaudo y me siento orgullosa por lo que pude hacer FACEBOOK

TWITTER

En varias entrevistas la presentadora dio a conocer los duros momentos que tuvo que pasar por cuenta de su enfermedad. Además, en su libro ‘La vida es linda’ también aborda el tema.



Fue una recuperación exigente, pues necesitó aprender a caminar de nuevo y trabajar para recuperar la motricidad fina, vital en actos tan sencillos como cepillarse los dientes o peinarse.



Tras cuatro años de su recaída, Palma ha demostrado que se puede salir adelante a pesar del panorama. “Con fe todo es posible”, escribió la presentadora.

Tendencias EL TIEMPO

Más noticias

- Diva Jessurum sufrió un accidente casero



- Kim Basinger llegó a la quiebra luego de comprar un pueblo completo



- Carolina Cruz dijo por qué se separó de Lincoln Palomeque en una época