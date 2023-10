Linda Palma denunció que un hombre la acosaba: 'Me iba a echar ácido en la cara'

Linda Palma es una de las presentadoras más reconocidas del país, pues durante muchos años ha acompañado a los colombianos en programas como 'Show Caracol’, ‘La Voz’ y ‘A otro nivel’. Por su forma de ser, ella ha logrado acumular una buena cantidad de seguidores en sus redes sociales que están pendientes de todo lo que ella hace.

Sin embargo, algunas personas llevan su admiración por ella a otro nivel y empiezan a acosarla, esto lo reveló en una reciente entrevista con el programa de chismes 'Lo Sé Todo' y es algo que aún le afecta bastante.



Según lo expuesto por la barranquillera, un hombre que ella no conocía comenzó a enviarle mensajes a través de las redes sociales, los cuales en un principio revelaban que él se sentía atraído por ella. Pero con el paso del tiempo, los mensajes empezaron a ser más frecuentes y tenían un contenido sexual.



(Lea también: ¿De qué murió la ex Miss Uruguay Sherika de Armas? Esta es la enfermedad que padecía).



La presentadora decidió bloquear a este usuario, pero el hombre creó otras cuentas e inició un acoso del que ella jamás había sido víctima, al punto que llegó a enviarle fuertes amenazas.

“Este personaje me escribe: ‘Yo sé a qué hora sales del canal, así que cuídate porque, cuando termines y salgas, te estaré esperando con ácido para echártelo en la cara”, dijo Linda Palma.



Claramente, este mensaje le acusó terror y le avisó a su familia y a los directivos del Canal Caracol: “Casi me privo del susto. Hablé con el jefe de seguridad del canal, con mi jefa, con el director del noticiero y, llorando, llamé a mi papá para contarle”.

Su padre, cansado de ver que su hija vivía con miedo, decidió buscar y parar al hombre que estaba haciendo las amenazas.



(Le puede interesar: Pedro el Escamoso: así lucen Miguel Varoni y Sandra Reyes en la actualidad).



“Empezamos las averiguaciones con la Fiscalía y todo el cuento, para saber quién era este personaje. Finalmente, supimos todo, hasta su nombre y dónde trabajaba. Mi papá le escribió un mensaje muy bonito, recuerdo mucho, en el que le hizo algunas recomendaciones y le dijo que esa no era la manera de acercarse a una mujer. Nunca más volvió a aparecer”, confirmó.



Por último, la presentadora confirmó no ha vuelto a saber nada de ese hombre, quien la hizo vivir momentos de pánico: “Fue horrible, me dio mucho miedo y yo no podía dormir de estar pensando que en cualquier momento llegaría a hacerme algo”, concluyó.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

Rigoberto Urán cuenta sus primeras impresiones de la serie 'Rigo'

Apareció muerta Pyo Ye Rim la influencer que inspiró serie en Netflix sobre el bullying

¿Comemos mucho huevo? Colombia es el segundo país del mundo con más consumo