Linda Evangelista es una de las supermodelos más reconocidas del planeta. Ella posaba para las mejores pasarelas del mundo hasta que se sometió a un procedimiento estético que le dejó daños casi que irreparables en su rostro hace seis años.



Ahora, ha vuelto aparecer en el espectro mediático tras media década por fuera de los reflectores, pues en su cuenta de Instagram publicó una fotografía dónde se le ve modelando para la marca Fendi, una de las mejores casas de moda del planeta. En la imágenes se observa a Linda en su zona de confort, frente a las cámaras y luciendo los mejores vestidos.

Linda Evangelista. Foto: Gabriel Bouys / AFP - Instagram: lindaevangelista

Evangelista, de 57 años, aparece usando una torre de gorras rosas, vistiendo un atuendo formal y agarrando con su mano dos bolsos Fendi, que cuelgan uno encima del otro para dar a entender que hacen parte de una misma pieza.



Todo parece indicar que la celebridad volverá hacer parte activa del mundo de la moda, pues en sus redes sociales publicó la fecha del próximo evento de Fendi que se llevará a cabo el viernes 9 de septiembre en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos.



Amigos e internautas reaccionaron asombrados en su post y dejando algunos mensajes apoyando su regreso a las pasarelas: “Nadie pone a Linda en la esquina. simplemente no puedes mantener ese tipo de glamour bajo perfil”, '¡Oh, Dios mío, SÍ LINDA! “ y ” Ojalá pudiera estar allí enviando mucho amor”, son algunos de los comentarios de los amigos de esta superestrella de la moda.

¿Qué sucedió en su rostro?

Resulta que Evangelista adquirió Hiperplasia Adiposa Paradójica (HAP) en su rostro, tras someterse a un procedimiento estético de reducción de grasa.



“A mis seguidores que se han preguntado por qué no he estado trabajando mientras las carreras de mis compañeros han prosperado, la razón es que fui brutalmente desfigurada por el procedimiento CoolSculpting de Zeltiq que hizo lo contrario de lo que prometía", escribió Evangelista en su perfil de Instagram.



Ante esta situación, la modelo demandó a la clínica estética, por lo que se encuentra en un lío legal que ha durado casi tres años. En diciembre de 2021, la compañía de procedimientos estéticos envió una moción para desestimar la demanda, pero el juez que lleva el caso al día de hoy no ha respondido las peticiones de ambas partes, por lo que el asunto jurídico sigue en pie.



Linda Evangelista fue una de las modelos más importantes de los 90. Foto: EFE - PEOPLE

Ante los efectos secundarios la modelo aseguró que empezó a notar protuberancias en la barbilla, el muslo y el sostén, luego de tres meses de haberse sometido a la operación. Ella, pensando que era cuestión de dietas, empezó con un estricto plan nutricional, que la terminó dejándo casi que en los huesos.



“No estaba comiendo en absoluto(...) estaba perdiendo la cabeza", afirmó.



“La HAP no solo ha destruido mi sustento, sino que me ha enviado a un ciclo de profunda depresión, profunda tristeza y las profundidades más bajas de autodesprecio. En el proceso, me he convertido en un recluso”, agregó en su comunicado oficial.



En respuesta la clínica ha informado a la opinión pública que le informaron a Evangelista sobre los riesgos a los cuales se exponía al someterse al procedimiento y que es un procedimiento de rutina que se le diga a los pacientes los riesgos que pueden correr al aceptar ser partícipes de cirugías.



Recuerdo que compartió en su Instagram de su trabajo con la 'Revista Vogue'. Foto: Instagram: @lindaevangelista

