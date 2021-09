Linda Evangelista quedó desfigurada luego de tratamiento estético

La reconocida modelo canadiense, Linda Evangelista, fue una de las más exitosas de los años 90, compartió escenarios junto a Naomi Campbell y Cindy Crawford, e incluso llegó a ser portada de la revista 'Vogue'. Sin embargo, hace cinco años decidió alejarse de los escenarios y de la vida pública por un procedimiento estético que no tuvo los resultados esperados.



Linda decidió hablar al respecto a través de su Instagram y contar la historia por la cual la carrera de sus compañeras sí continuó y la de ella no. “Hoy decidí dar un gran paso para reparar un mal que he sufrido y me he guardado a mí misma durante más de cinco años”, inicia el mensaje de la mujer. “Mis seguidores se han preguntado por qué yo no he estado trabajando mientras las carreras de mis compañeros han progresado”, añadió.

Publicación que compartió en su perfil de Instagram Linda Evangelista. Foto: Instagram: @lindaevangelista

Según explicó, luego de someterse a un procedimiento estético llamado CoolSculping de Zeltiq quedó completamente irreconocible y “brutalmente desfigurada” debido a que el efecto no fue el esperado sino que “hizo lo contrario a lo que prometió”.



Por medio de este tratamiento, la modelo esperaba poder eliminar toda la grasa localizada que había en su organismo, a través de la congelación de la misma a varios grados bajo cero. Este se realiza en zonas en las que se pueden acumular estas células, como: cuerpo y rostro.



Sin embargo, en el caso de la canadiense ocurrió todo lo contrario ya que, según explicó, sus células grasas aumentaron y la dejaron “permanentemente deforme”. Para corregir los inesperados resultados ha tenido que someterse a dos cirugías correctivas muy dolorosas que no han tenido resultado.

Foto actual que compartió en su Instagram. Foto: Instagram: @lindaevangelista

“Yo he quedado como los medios de comunicación han descrito: irreconocible”, afirmó. Además, comentó que ha desarrollado hiperplasia adiposa paradójica (PAH), una complicación que provoca el crecimiento de sus tejidos adiposos, un riesgo del que no le advirtieron. “La PAH no solo ha destruido mi sustento, me ha enviado a un ciclo de depresión, profunda tristeza y a auto despreciarme”, mencionó en su publicación de Instagram.

Recuerdo que compartió en su Instagram de su trabajo con la 'Revista Vogue'. Foto: Instagram: @lindaevangelista

Al compartir su historia con todos sus seguidores espera lograr deshacerse de esas cargas que ha guardado para ella sola y la hacen sentir muy mal. “Estoy cansada de vivir de esta manera. Me gustaría salir por mi puerta con mi cabeza en alto, a pesar de no lucir como yo por más tiempo”, finalizó su mensaje.



La modelo no mencionó en qué lugar se realizó el procedimiento pero dio a entender que está tomando acciones legales al respecto ya que obtuvo resultados inesperados y además no se le informó sobre algunos riesgos como la PHA.

