Este lunes se confirmó la separación de Carolina Cruz y Lincoln Palomeque. La presentadora explicó, a través de sus redes sociales, que después de casi 14 años juntos decidieron terminar su relación para "seguir construyendo como padres, amigos y compañeros de camino en la vida".

Además, manifestó que se trató de una decisión consensuada y que, aunque no convivan como antes, seguirán trabajando en equipo y velando por el bienestar de sus hijos, Salvador y Matías.

Carolina Cruz y Lincoln Palomeque eran una de las parejas más solidas de la farándula colombiana, pese a que muchas veces los persiguieron los rumores de una ruptura, siempre se mostraron enamorados y unidos, eso sí, respetando los espacios de cada uno.



Carolina Cruz y Lincoln Palomeque tiene dos hijos. Foto: Redes Sociales

De hecho, en 2012, la pareja aseguró en una entrevista con el 'Diario Mío' que preferían mantener sus asuntos privados para no fomentar sus carreras por el simple hecho de ser novios.



"Portadas de los dos no habrán. No queremos fundamentar nuestra carrera por ser el novio o la novia de... Ni 'Caro' quiere ser actriz, ni yo quiero convertirme en el próximo Jota Mario; cada uno en lo suyo.", explicó Palomeque.



¿Cómo se enamoraron? Aunque Carolina Cruz y Lincoln Palomeque se conocían de años atrás, su historia de amor empezó a escribirse gracias a un encuentro casual en la Media Maratón de Bogotá, en 2008. Ese mismo año coincidieron en Colombiamoda y en otros eventos sociales.



Desde entonces empezaron a salir y, un mes mas tarde, se dieron el primer beso. "Llegué a mi casa y mi mamá estaba despierta esperándome, me preguntó cómo me había ido y le dije: ‘Él es el papá de mis hijos'", relató Cruz en su libro 'Mi mundo, mis huellas'.



Sin embargo, tanto la modelo como el actor ya habían tenido relaciones amorosas con otras personas del mundo del entretenimiento que, aunque no fueron muy largas, sí resonaron en la prensa.



Carolina Cruz y Lincoln Palomeque iniciaron su relación de pareja en 2008. Foto: Nestor Gómez. Archivo EL TIEMPO

El ex de Carolina Cruz y las ex de Lincoln Palomeque

La única relación pública que tuvo Carolina Cruz antes de Palomeque fue con el actor Daniel Arenas, con quien vivió un romance de tres años.



Cabe destacar que Arenas es la actual pareja de Daniella Álvarez.

Por su parte, Lincoln Palomeque tuvo tres relaciones mediáticas antes de establecerse con Cruz: Angeline Moncayo, Zharick León y Katherine Porto.



A finales de los 90 el actor se conoció con Angeline Moncayo en 'Padres e hijos'. Por esa época vivieron un intenso romance que resaltaba en las portadas de las revistas.



En 2005 el artista hizo pública su nueva relación, en esa oportunidad, con Zharick León, con quien se le había visto desde finales de 2004, cuando pasaron juntos las celebraciones de fin de año en la ciudad natal del actor, Cúcuta.



La relación solo duró unos meses y un día, sin mayores explicaciones, dieron a conocer su ruptura. Más adelante, León tuvo su primer hijo junto al argentino Martín Karpan.



Zharick León y Lincoln Palomeque tuvieron un corto romance. Foto: Manuel Pedraza. Archivo EL TIEMPO

Luego, en 2007, Palomeque se relacionó con su compañera de escenas en 'Hasta que la plata nos separe', Katherine Porto. Los actores fueron pareja en la ficción con sus personajes de 'El Dandy' y 'Yuyubita', pero el amor trascendió a las cámaras.



Aunque fueron una pareja muy mediática, terminaron en mayo de 2008 por decisión de Porto, quien aún estaba enamorada de su expareja: "Fue superbonito en su momento, pero dije, yo no puedo seguir aquí, porque yo estaba enamorada de Juan Manuel. Entonces, me tocó decir: 'no puedo'", confesó Katherine en 'Se dice de mí'.

