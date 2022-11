Durante el año, Licoln Palomeque ha sido uno de los temas de conversación en los principales portales de entretenimiento del país por haber hecho público su proceso de separación con la modelo y presentadora Carolina Cruz. Su relación duró casi 14 años y fue de las más mediáticas de la farándula nacional.



Desde entonces, sus más de tres millones de seguidores en Instagram lo han estado vigilando de cerca para saber cuáles son sus próximos movimientos en el amor, el trabajo y su vínculo con su expareja, pues ambos dieron fruto a dos hijos: Matías (5) y Salvador (1).



Recientemente, el actor ha acaparado la atención de su comunidad digital por haber publicado en sus redes sociales el nuevo tatuaje que se realizó en la parte frontal de su trapecio derecho. Cabe destacar, que es muy frecuente ver el amor que le tiene a sus hijos en sus fotografías, por lo que el tatuaje tendría un significado de este estilo.



Así lo demostró con diseños pasados que plasmó en cada uno de sus brazos. Sin embargo, ahora decidió grabar en su piel lo que para él ha sido una de las fechas más importantes de su vida: el cumpleaños de su hijo mayor.



“06-04-17”, es el día que el intérprete de 'Francisco el matemático' decidió plasmar en su cuerpo y la cual está acompañada con una frase que, al parecer, se encuentra escrita en hebreo; no obstante, el actor no compartió el significado de la oración.



Ante el hecho, cientos de internautas han reaccionado al ‘post’ de Palomeque dejando sus opiniones sobre el tatuaje y sobre sus percepciones de un arte milenario como lo es la modificación del cuerpo.



“Me encanta parcero”, “no me gustan”, “no soy de hacérmelos, pero verlos en otros me gustan”, “el que me gusta es usted”, “tatuaje original”, “me encanta, pero tú”, “te quedó bonito”, “no me gustan, pero a ti te quedan perfectos”, “arte en la piel”, fueron algunas intervenciones de usuarios de internet.



