El reconocido actor y galán de telenovelas, Lincoln Palomeque, ha dejado sorprendidos a sus seguidores en redes sociales luego de aparecer en su Instagram con un aspecto notablemente distinto.



El cambio ha sido tan drástico que no ha pasado desapercibido para sus fanáticos y la prensa del espectáculo, quienes no han dudado en preguntar: ¿qué le pasó en la cara? Conozca por qué este cambio sería por una buena causa.

El famoso colombiano es reconocido por su talento y su facilidad para interpretar con intensidad diversos papeles, sin embargo, en sus redes mostró en una publicación la que sería la razón que sigue llamando la atención.



El cambio más visible en su apariencia física está en su, ahora, inexistente barba. Este nuevo look se debería a un nuevo proyecto audiovisual en el que estaría trabajando.



La nueva historia de la que hace parte se recrea en los años 50 y, por lo tanto, tendría que haberse afeitado la barba por completo.

"Soy muy afortunado, algo especial en mi carrera, poder hacer un personaje como este, grabando algo para ustedes, ¡un adelanto, años 50! ¿Qué tal? Los leo", escribió en la publicación.



Este cambio revolucionó las reacciones de sus seguidores acostumbrados a verlo como todo un galán de la televisión. Ya que su barba siempre ha sido un atributo que suele destacar del actor.

"Lo prefiero con barba", "¿Qué te pasó? Por qué está tu cara así", "Qué le pasa a los ojos de Lincoln", "¡Ay, no! Te quiero con barba", "¡Necesito esa barba de vuelta! No sabía quién eras", "Se ve muy raro", escribieron en sus publicaciones en las que aparece sin bello facial.



Aunque no es la primera vez que lo hace por cuestiones de trabajo, sigue sorprendiendo. En los comentarios también fue felicitado por varias personas reconocidas en el mundo del entretenimiento como Ana Lucía Domínguez, Marcelo Cezán, Natalia Ramírez y Fabián Mendoza.

Lincoln Palomeque se convirtió en Pedro

SOPHIA SALAMANCA GÓMEZ

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

