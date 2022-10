Durante el año, Licoln Palomeque ha sido uno de los temas de conversación en los principales portales de chismes del país por haber hecho público su proceso de separación con la modelo y presentadora Carolina Cruz. Su relación duró casi 14 años y fue de las más mediáticas de la farándula nacional.



Desde entonces, sus más de 3 millones de seguidores en Instagram lo han estado vigilando de cerca para saber cuáles son sus próximos movimientos en el amor, el trabajo y su vínculo con su ex pareja, pues ambos dieron fruto a dos hijos: Matías (5) y Salvador (1).

Actualmente está siendo tendencia en las diferentes plataformas digitales por un video de Instagram, que si bien no tiene nada que ver con Cruz, si tiene que ver con su madre, quien falleció en 2017.



Es así como desde hace cinco años recuerda a su progenitora con mucho cariño y nostalgia posteando algunas fotografías y dejando conmovedoras palabras en el feed principal de sus redes sociales. Precisamente el pasado primero de octubre, fecha del cumpleaños de su mamá, realizó el respectivo homenaje.



“Cómo me haces falta madre linda. Feliz cumpleaños en el cielo. Desde allá siempre nos cuida. Te extraño demasiado madre, tómate un guarito hoy como siempre lo hacías en tu cumple”, escribió Palomeque.



Cabe resaltar que Olga Sandoval murió luego de haber soportado por nueve meses un cáncer. Si bien no se conocieron los detalles del deceso, este no fue sorpresivo, sino un "proceso de aceptación" desde que la enfermedad fue diagnosticada. De igual forma, el actor dedicó un bonito mensaje aquella tarde del 16 de julio de 2017.



“Ahora está descansado y estoy seguro que muy feliz. También le doy gracias a él por permitirnos estar siempre unidos, luchando juntos como familia llenos de amor, por permitirnos a mi hermano y a mí darle muchas cosas que siempre soñó y mereció”, reveló en aquel momento”, agregó.



