El actor Lincoln Palomeque en su cuenta de Instagram, en la que tiene más tres millones de seguidores, publicó una tierna imagen que conmovió a sus fans. El famoso ha estado recientemente bajo el ojo público, luego de que confirmara su separación con la presentadora Carolina Cruz.

Lincol y Carolina, han mostrado gran madurez en todo lo que tiene que ver con la custodia de sus hijos y en sus redes sociales los famosos suelen mostrar que comparten tiempo con los niños como padres solteros y esto a los internautas les encanta.



En esta ocasión, Palomeque compartió con sus seguidores una fotografía en la que se le ve durmiendo en compañía de su hijo menor, Salvador. En la publicación se puede ver cómo la cabeza del pequeño reposa junto con la de su padre. En la descripción de la publicación le preguntó a sus fanáticos si creen que su hijo se parece a él.



“Me dicen mucho que nos parecemos ¿Qué dicen? Este man da una paz”, escribió.

La fotografía ha acumulado 87 mil me gusta y miles de comentarios en los que varios de sus fans afirman que si se parecen bastante.



“Es tu mini tú… son igualitos”, “Salvador es puro papá y Matías a mamá”, “Matías es mamá y Salvador es papá”, “es tu clon, Salva está igualito a ti”, “cuando junta las cejas. La misma mirada”, se lee en los comentarios.

