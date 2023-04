Lincoln Palomeque, exesposo de Carolina Cruz, le contó a sus seguidores a través de redes sociales que no había podido cumplir un compromiso importante que tenía junto a la presentadora.



Se trata del cumpleaños de su hijo mayor, Matías, a quien le celebraron su día rodeado de familia y amigos, pero sin la presencia de su padre, quien hizo público el triste momento.

Según contó el cucuteño, no pudo asistir al evento de su hijo por atender un nuevo proyecto audiovisual que llegó a su vida profesional, y aunque no debió ser fácil faltar a su cumpleaños, expresó la felicidad que siente por este nuevo empleo luego de que fuera rechazado en otra convocatoria.



“Hace unos días les conté que no había sido escogido para un personaje, días después se abrió de nuevo una ventanita que finalmente terminó siendo la puerta de entrada a este maravilloso proyecto, ¡ilusionado! Hoy fue un buen comienzo una nueva oportunidad en mi carrera, se pierde y se gana, gracias a Dios por esto.

¡Gratitud por la vibra de todos que siempre ayuda!”, escribió Palomeque en su Instagram.

Al parecer, el actor habría hecho la publicación para evitar rumores sobre su ausencia en el cumpleaños de su hijo mayor.



Asimismo, aunque estuvo lejos, Palomeque no dejó pasar esta fecha especial sin felicitar a través de sus historias a Matías, agradeciendo por su vida y deseándole felicidad en este nuevo año.



Carolina Cruz y Lincoln Palomeque confirmaron en 2022 que terminarían su relación de 12 años y tomarían caminos separados. No obstante, mantienen una amistad muy cercana, sobre todo, por sus hijos, Salvador y Matías.

La relación, que había empezado en 2008, ha mostrado ser muy cordial después del divorcio de la presentadora y el actor.

