El actor Lincoln Palomeque está en una relación sentimental con la presentadora Carolina Cruz, con quien tiene dos hijos: Salvador y Matías.



En los últimos meses varios internautas se han preguntado constantemente por qué no se les ve juntos en apariciones en público o en redes sociales. Sin embargo, Palomeque dio pistas de lo que ha venido ocurriendo ante las ocupaciones laborales.

El cucuteño, de 44 años, reveló en una entrevista con la presentadora Mar Sura que estuvo sin trabajar durante ocho meses en 2020, pues el inicio de la pandemia y las restricciones por el covid-19 le impidieron seguir con sus proyectos televisivos.

Las grabaciones de ‘Café, con aroma de mujer’

La experiencia de grabar bajo pandemia es bastante compleja FACEBOOK

TWITTER

No obstante, a finales de 2020 lo llamaron para comenzar las grabaciones de la nueva versión de ‘Café, con aroma de mujer’, telenovela del canal ‘RCN’.



Por tanto, debió alejarse un tiempo de su hogar.



(Puede leer: 'Ya no soy colombiano': Yeferson Cossio cumplió, pero seguirá en Colombia).



“La experiencia de grabar bajo pandemia es bastante compleja porque se grabó en el Eje Cafetero. Tenía que tomar aviones, viajar, seguir los protocolos. Era complicado”, contó.



La producción estaba planeada para grabarse durante seis meses, pero se extendió a ocho por “el tema de contagios”.



“Estaba grabando y al otro día me decían ‘tenemos que hacer una prueba urgente porque tu compañera o compañero de set dio positivo’. A mí me hacían dos pruebas semanales”, aseguró.

El elenco, conformado por William Levy, Laura Londoño, Carmen Villalobos y otros actores, viajó a Risaralda y Quindío. Además, algunas escenas se rodaron en Nueva York, Estados Unidos.



“Mi personaje estuvo en Nueva York, pero las escenas las grabamos en Bogotá porque todas fueron dentro de un café”, recordó.



Palomeque, quien encarnó a ‘Leonidas Salinas’, también se mostró emocionado por la acogida que ha tenido la novela en Netflix. De hecho, la producción de 92 capítulos se encuentra dentro de las más vistas en Latinoamérica.



(Siga leyendo: La alegría de Carolina Cruz con su hijo: ‘Un proceso lento pero seguro’).



El actor no se quedó quieto tras la finalización de grabaciones, ya que fue llamado a participar en la nueva temporada de ‘La Reina del Sur’ por lo que tuvo que desplazarse a Estados Unidos.

‘No nos vemos’

Están las comunicaciones por teléfono, por videollamada. Entonces, eso ha facilitado mucho las cosas FACEBOOK

TWITTER

Carolina Cruz, presentadora del matutino ‘Día a Día’, ya se había referido a las especulaciones en semanas pasadas.



“Ha sido un tiempo difícil para él porque ha estado grabando. Pasan 9, 12 o 15 días en los que no nos vemos”, relató en charla con el programa ‘Lo Sé Todo’.



(Le recomendamos: Carolina Cruz y Lincoln Palomeque bautizaron a su hijo Salvador).



La también empresaria agradeció que, afortunadamente, Palomeque tuviera oportunidades laborales, pues había que aprovecharlas.

“Están las comunicaciones por teléfono, por videollamada. Entonces, eso ha facilitado mucho las cosas”, comentó.



Vale decir que Cruz ha optado por dejar de compartir muchas cosas en sus redes sociales con el objetivo de proteger a su familia de algunos comentarios que han rondado sobre el matrimonio y la salud del pequeño Salvador.

Más noticias

- Modelo dejó reparando su carro en concesionario y lo encontró en Fontanar.

- Diana Celis, novia de Epa Colombia, revela el plan para tener un bebé.

- Amparo Grisales les pide más amabilidad a sus compañeros en 'Yo me llamo’.

- Zulma Rey, de 'Lala's spa', está hospitalizada en pabellón de quemados.

- Vecinos le mandaron la Policía al youtuber Dominic Wolf por 'sospechoso'.

Tendencias EL TIEMPO