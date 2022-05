El actor colombiano Lincoln Palomeque reveló las cualidades que debe tener su mujer ideal, y dejó pistas a las futuras pretendientes de la estrella de ‘Café con aroma de mujer’ y una larga lista de producciones.



Así lo reveló en una entrevista con la revista People, donde confesó que su mujer ideal debe ser auténtica, que no aparente y que sea todo personalidad.



el actor dedicó unas palabras para felicitar a Cruz

por el Día de la Madre el pasado 8 de mayo

Palomeque detalló que un aspecto físico importante para él: la mirada.



La ruptura entre Lincoln Palomeque y Carolina Cruz fue una de las noticias más comentadas del entretenimiento colombiano, pues era una de las parejas más sólidas de la farándula.



“El amor más fuerte, puro y sincero, la labor más valiosa que pueda existir, proteger, guiar, cuidar, feliz día de la madre para ti @carolinacruzosorio y para todas las madres, Dios las ilumine en esa gran misión y las bendiga siempre”, escribió Palomeque en una publicación de Instagram.



