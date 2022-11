Durante el año, Licoln Palomeque ha sido uno de los temas de conversación en los principales portales de entretenimiento del país por haber hecho público su proceso de separación con la modelo y presentadora Carolina Cruz. Su relación duró casi 14 años y fue de las más mediáticas de la farándula nacional.



Desde entonces, sus más de tres millones de seguidores en Instagram lo han estado vigilando de cerca para saber cuáles son sus próximos movimientos en el amor, el trabajo y su vínculo con su expareja, pues ambos dieron fruto a dos hijos: Matías (5) y Salvador (1).



Actualmente, el actor se encuentra en Catar disfrutando del campeonato mundial, que ya tiene varias selecciones eliminadas por su bajo rendimiento en la fase de grupos. No obstante, al parecer no la ha pasado del todo bien en la península, ya que comentó a través de sus redes sociales sobre una particular situación que vivió.



Según mencionó, el cambio de horario por el viaje desde Colombia le ha afectado bastante: “Esta vuelta del horario está bastante complicada”, dijo.



“Me desperté como a las 10 de la mañana de acá, o sea, como a las 2 de la tarde de allá, de Suramérica, de mi tierra. Fui al gimnasio, desayuné y después me quedé dormido como tres horas más, como a las 5 o 6 de la tarde de acá. Queda uno como loco”, expresó.



No obstante, se refirió a que no se ha perdido los partidos de fútbol, pues pudo acudir al partido que tuvo a Brasil como uno de los primeros clasificados a la fase II del certamen.



Lincoln Palomeque contó el enredo horario que vive en Catar😯 pic.twitter.com/AmAWs3KOG0 — Ana (@PuraCensura) November 28, 2022

