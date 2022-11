Lincoln Paolomeque es reconocido por participar en producciones como: ‘La reina del sur’, ‘Alla te espero’, ‘Café con aroma de mujer’, entre otros. Este 10 de noviembre, Lincoln en una entrevista en ‘Hoy día’ de ‘Telemundo’ conmovió a sus seguidores al hablar de lo difícil que ha sido vivir sin su mamá, la señora Olga Sandoval.

Han pasado cinco años desde que el actor cucuteño anunció la muerte de su progenitora, quien luchó varios meses contra el cáncer. En ese entonces le dedicó unas emotivas palabras a través de su cuenta oficial de Instagram.



“Le doy gracias a Dios por ir aceptando poco a poco todo esto, para los que no saben, después de luchar con toda su fuerza en estos casi 9 meses por su vida ella se fue tranquila y en paz, lo cual en este proceso vale oro. Ahora está descansando y estoy seguro que muy feliz, también le doy gracias a él por permitirnos estar siempre unidos, luchando juntos como familia llenos de amor, por permitirnos a mí hermano y a mí darle muchas cosas que siempre soñó y mereció”, escribió.

En las últimas horas, el actor en el programa ‘Hoy día’ recordó a su madre y confesó que perderla fue uno de los momentos más complejos en su vida. Además, agregó que ver cómo se deterioró su salud fue muy difícil de asimilar, ya que se sintió impotente al no poder cambiar las condiciones en las que estaba.



“La vida a veces nos trae momentos muy difíciles. Mi mamá falleció de cáncer. Es un tema que me duele mucho pero soy fuerte cuando lo cuento. Ver deteriorarse a un ser querido es muy difícil. Ella no se quería ir y nosotros no la queríamos dejar”, relató.



Además, entre lágrimas, recordó el momento que junto a su hermano le tuvieron que decir adiós para siempre:



“Mi mamá es todo. Cuando falleció fue el momento más duro que he tenido en mi vida, ese momento fue difícil, despedirse, porque fue ya lo último, es como soltarla. Fue un proceso complicado porque fue decirle ‘mamita gracias por todo, usted ya cumplió, ya nos dejó bien, hechos y derechos, nos dio todo su amor, todo su reconocimiento, toda su protección’. Y es decirle ‘váyase tranquila’”, comentó.

