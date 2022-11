El actor Lincoln Palomeque, conocido por participar en novelas como ‘Padres e hijos’, ‘Francisco el matemático’, ‘Señor Acero’ y ‘Flow de calle’, entre otras, fue visto acompañado de una mujer en uno de los conciertos de Bad Bunny que se realizaron en nuestro país.

(Siga leyendo: Alejandro Riaño fue con su nueva novia al concierto de Bad Bunny).

El video fue publicado esta semana en redes sociales y rápidamente se difundió. En él, se ve como el actor al parecer tomó cariñosamente a una desconocida mujer rubia después de que el puertoriqueño le pidiera a sus fanáticos que le dieran un abrazo a la persona que tuvieran al lado para darle inicio a la canción ‘Ojitos Lindos’.

Esta pista del ‘conejo malo’ se caracteriza por hablar sobre el amor y lo mucho que le gusta al hombre el aspecto de su novia (detalle que hace más romántica la situación entre Lincoln y la mujer).



A pesar de que los internautas tienen mucha curiosidad por saber sobre quién era la mujer que acompañaba al actor, él aún no se ha pronunciado sobre ello.

(También lea: Hombre cuenta cómo logró meterse a la rumba de Bad Bunny en Medellín).

El corazón de Lincoln Palomeque



La separación que tuvo Lincoln con la empresaria y presentadora Carolina Cruz, con quien duró diez años y tuvo dos hijos, fue sorprendente para los admiradores de la pareja, ya que eran muy queridos por varios colombianos.



Sin embargo, después de la ruptura, se han rumorado presuntos nuevos amores en las vidas de cada uno, a lo cual, Cruz ha respondido que está dispuesta a enamorarse de nuevo, pero que es mejor esperar a que todo se dé con el tiempo.

(Lea: Se presentaron desmanes por personas intentando colarse a concierto de Bad Bunny).

La pareja se divorció. Foto: Instagram: @lincpal @carolinacruzosorio

Por otro lado, una de las relaciones de las que se sospechó después de la ruptura que tuvo el actor con la presentadora fue con la madre del futbolista James Rodriguez, María del Pilar Rubio, luego de que Lincoln le diera ‘like’ a una publicación de ella.



Sin embargo, el actor aclaró la situación confesando que no sucedía nada entre ambos. “Las bobadas que hay que leer en las redes, ahora dar like a una foto es que uno está saliendo con alguien. Dejen de afirmar cosas que no son, ni siquiera por mí, es por respeto a la otra gente de la que hablan. Gracias”, expresó en sus redes.

