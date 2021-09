Lincoln Palomeque comparte video con sus hijos sin Carolina Cruz

Una de las parejas más reconocidas de la farándula colombiana está conformada por la presentadora Carolina Cruz, de 42 años, y el actor Lincoln Palomeque, de 44. Los famosos, que llevan más de 10 años de relación, tienen dos hijos: Matías, de 4, y Salvador, de casi 1.



A pesar de que en varias ocasiones la empresaria caleña ha desmentido rumores sobre una separación, usuarios en redes sociales se empeñan en especular al respecto de la relación.



Lo más reciente surgió debido a que el actor de 'Café, con aroma de mujer', del 'Canal RCN', compartió con sus más de 3.3 millones de seguidores un video a través de Instagram en el que se ven sus dos hijos pequeños, pero no aparece con ellos Carolina.



En la grabación del nortesantandereano se puede observar al mayor de los hermanos, Matías, jugando con el bebé, Salvador. "Él se lo quiere devorar", escribió el colombiano junto a la historia en la que se escucha su voz, pero no hay rastro de la presentadora de 'Día a Día'.



Hace una semana, los internautas habían especulado sobre un fuerte distanciamiento entre los famosos ya que no celebraron Amor y Amistad juntos. A través de sus redes sociales, Carolina mostró que estuvo ese día junto a sus dos hijos y la familia de Carolina Soto, con quien presenta en el programa de 'Caracol Televisión'.



No obstante, se evidenció en las historias del actor que ese fin de semana estuvo grabando escenas de ‘Café con aroma de mujer’. En esa adaptación, Palomeque interpreta a 'Leonidas Salinas', un "agrónomo amante de la naturaleza".



De hecho, en ocasiones en las que Cruz ha aclarado rumores sobre su separación, ha mencionado que el actor tiene mucho trabajo debido a que está trabajando en dos producciones a la vez, por lo que no pasa tanto tiempo en casa.



“Le ha tocado durísimo, se le juntaron las dos entonces si no está en un lado está en el otro. Qué pecado. Viene, cambia maleta y vuelve y se va”, aseguró en un en vivo en el Instagram de la actriz Yaneth Waldman.



Días atrás, la exreina había avivado los rumores de separación, los cuales surgieron por las pocas publicaciones de la pareja en redes sociales, por la respuesta que le dio a una usuaria que le preguntó si se había separado. A lo que ella contestó: “No me he separado porque no me he casado”.



A finales de 2020 Cruz compartió una fotografía de ambos en la que señaló que ahí “empezó todo”. La imagen corresponde a una reunión en la casa de Carlos Calero y Paulina Ceballos y, de acuerdo con la descripción, fue tomada hace más o menos 11 años.



A lo largo de su relación se han enfrentado a dificultades como la pérdida de su segundo hijo, en 2019, episodio que conmovió a muchas personas.



