Lincoln Eduardo Palomeque Sandoval es uno de los actores más queridos de Colombia, pues ha trabajado en producciones como: ‘Padres e Hijos, ‘Francisco, el matemático’ y en la nueva versión de ‘Café con aroma de mujer’. Además, de él se suele hablar bastante en redes sociales, pues hizo pública su separación con Carolina Cruz, con quien tuvo más de 12 años de relación.

Ahora bien, Lincoln ha vuelto a ser tendencia, ya que muchos de sus seguidores notaron que su cuenta de Instagram ya no estaba activa en la plataforma. El actor por lo general suele ser muy activo en redes y constantemente les cuenta a sus fans lo que pasa en su día a día y sus proyectos profesionales.

¿Qué pasó con el Instagram de Lincoln Palomeque?

El pasado viernes 5 de mayo los seguidores del actor en Instagram se dieron cuenta de que al buscar su usuario @lincpal, les aparecía un letrero que decía: “Esta página no está disponible”.



Por el momento, se desconoce qué fue lo que pudo ocurrir, sin embargo, varias personas han especulado que pudo ser un hackeo o si simplemente decidió cerrar su cuenta. De hecho, en su cuenta de Twitter, que si está activa, no ha explicado qué le pasó a su otra red social.



Otra de las teorías que tienen sus seguidores es que, posiblemente, cerró su cuenta por qué en la mayoría de los comentarios de sus publicaciones le hacían preguntas sobre la relación que tenía con Carolina Cruz.

Varios de sus fans creen que cerró su cuenta porque fue hackeado. Foto: Instagram: @lincpal

¿Qué fue lo último que publicó en su Instagram?

Varias cuenta dedicadas al entretenimiento colombiano vieron las últimas historias de Palomeque y estas tenían las características que normalmente tiene el contenido que subía. En una de ellas se le veía posando en el set de grabación, donde está trabajando en un nuevo proyecto.



“Sé que hay muchos que empezaron el mes demasiadooo bien, qué bueno, por acá también hay buenas noticias en mi carrera… pronto les cuento”, escribió.



Aunque el actor no mencionó en que está trabajando, algunos internautas creen que se podría tratar de la nueva serie Consuelo, que está siendo grabada en Bogotá y se remonta a los años 50 y 60.

Estas son las últimas historias que subió el actor. Foto: Instagram @lincpaL

Por otro lado, el cucuteño también había compartido una imagen de una iglesia que visitó y reveló: “Tengo una costumbre, pedir 3 deseos cuando estoy en una iglesia por primera vez”.



Por el momento, solo queda esperar a que el actor vuelva a activar su cuenta o se pronuncie sobre esta situación.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

