Lince atacó a una mujer que llevaba un gato en sus brazos

Desde el fin de semana se ha vuelto viral en redes sociales un video en el que se ve a un lince atacando a una pareja estadounidense que se disponía a salir de su casa.



Los propietarios de la vivienda estaban a punto de subir a su vehículo. Happy Wade llevaba una bandeja de ‘brownies’ y su esposa, Kristi, cargaba a su gata llamada Caroline.



Los hechos ocurrieron en Burgaw, un pueblo tranquilo ubicado en el estado de Carolina del Norte. De acuerdo a lo que le dijeron al medio ‘The New York Times’, la pareja se disponía a llevar a su mascota al veterinario en Wilmington - localizado a unas 25 millas de distancia -, para una cita de rutina.



En el video, grabado desde el sistema de seguridad del hogar, se ve como el señor Wade comenta que necesita lavar su auto. Segundos después se escucha un gruñido y aparece el lince rabioso por debajo de un automóvil, dispuesto a atacar a Kristie por llevar a su felino acompañante.



En la escena se ve al hombre actuar con violencia para defenderse a sí mismo y a su esposa. Si es sensible a las imágenes de maltrato animal, le recomendamos que no vea el video.



This was a wild 46 seconds pic.twitter.com/jIHQg0G4qU — Sada (@Evi3Zamora) April 15, 2021

El video de 46 segundos se ha vuelto viral luego de que se compartiera por primera vez en TikTok.



En entrevista televisiva para el noticiero ‘3way’, Wade aclaró que lo compartió con su jefe, quien se lo mostró a otra persona, cuyo sobrino lo puso en esta aplicación. Ahora está disponible y sigue acumulando reproducciones en plataformas como Twitter, Instagram y YouTube.



