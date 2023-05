La actriz y presentadora Lina Tejeiro fue sorprendida comiendo empanada en una tienda de barrio.



La actriz aseguró en Twitter que pidió fiado debido a que no tenía dinero, pues al momento de pagar se dio cuenta de que no había traído la billetera.

(Le puede ayudar: Los divertidos memes de la pelea de Bad Bunny y Kendall Jenner en juego de la NBA).

El dueño de la tienda, quien conoce a Tejeiro hace tiempo, le fio sin ningún problema y le dejó comer y disfrutar la empanada, según narró la actriz en su cuenta de Twitter, en respuesta al programa de chismes ‘Lo Sé Todo’, que la captó en el momento.



“Sí, me antojé de empanada, paré en una tienda y me di cuenta que no llevaba mi billetera, así que el vecino me fió. El vecino sabe que yo le pago. A mi no me da pena decir que #SoyDeTienda”, escribió Tejeiro.



Esto dejó sorprendido a más de un seguidor de la modelo, ya que constantemente en sus redes sociales publica videos haciendo ejercicio y promoviendo una vida saludable y equilibrada.

Sí, me antojé de empanada, paré en una tienda y me di cuenta que no llevaba mi billetera así que el vecino me fió.

El veci sabe que yo le pago.

A mi no me da pena decir que #SoyDeTienda https://t.co/uAg3jErxDh — LINA TEJEIRO (@Lina_Tejeiro) May 15, 2023

(Le puede interesar: El astronauta que encontró tesoros desde el espacio y lo ocultó por 40 años)

Con la historia publicada en redes sociales, muchos se sintieron identificados, ya que muchos colombianos están familiarizados con las tiendas y con las empanadas de barrio,pues han saciado el hambre de más de uno cuando van de afán, al trabajo, universidad o colegio.



“Sí, no hay nada más rico que parcharse a comer en una tienda pan con salchichón. Larga vida a las tiendas de barrio”, “Que la fama nunca te quite la humildad. Me encanta”, ¡Lo sabía! Lina Tejeiro es de los míos…eso sí, hay que echarle ajicito a esa empanada”, se lee entre los cientos de comentarios destacando la sencillez de la famosa presentadora.

(Le puede servir: Lila Downs, estrella del folclor mexicano, se regresa a Bogotá).

La nueva preocupación de Shakira

MIGUEL ANGEL RAMOS FORERO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO

The Weeknd prometió 'matar su nombre artístico' para relanzar su carrera musical

Indiana Jones va a dar latigazos en Cannes

Primeras imágenes de la secuela de 'El hoyo', una de las películas más aclamadas