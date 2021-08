El 'show' de Lina Tejeiro pasada de tragos en el bar de Luisa Fernanda W

Anoche se llevó a cabo la inauguración, entre "amigos y celebridades", de Rancho Mx, el nuevo restaurante de la influenciadora Luisa Fernanda W y el cantante Pipe Bueno, ubicado en la variante de Cajicá, Cundinamarca.



Entre los invitados de la pareja se encontraba la actriz Lina Tejeiro, de 29 años, quien documentó a través de sus historias de Instagram la 'tremenda borrachera' que se pegó a punta de tequila.



(Lea también: Los precios de los platos en restaurante de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno).

Estoy en los sótanos del infierno con este guayabo FACEBOOK

TWITTER

Después de bromear con su exsuegro Jhonny Rivera, la actriz, recordada por interpretar a 'Sammy' en 'Padres e hijos', se pasó de copas.



"Me emborraché tomando la decisión", escribió en una de las primeras historias que publicó en las que ya se le ve bastante tomada en medio de la velada mexicana. En otras mostró que estaba tumbada encima de un sofá del lugar con el sombrero que llevaba puesto encima de su rostro.



Luego, la exnovia de Andy Rivera causó risas entre los invitados al besar a su amigo Camilo Quintero, conocido por ser parte del dúo de creadores de contenido ‘OurDailyLivesg’.



Junto con José - su esposo - publicaron el video en su Instagram, bromeando sobre lo que había sucedido y cuestionándose si esto era considerado como “una infidelidad o no”.



(Le puede interesar: 'Estás chorreando (la baba)': Jhonny Rivera molestó a Lina Tejeiro por Andy).

Pero la noche no terminó ahí. Después, Lina se mostró completamente ebria y compartió con sus más de 8 millones de seguidores de Instagram un bochornoso y gracioso momento que vivió al interior de una camioneta en la que se trasportaba del evento hacia su casa.



La joven iba de copiloto en compañía de su madre, Vibiana Tejeiro. A pesar de indicar que se encontraba "bien", terminó abriendo la puerta de la camioneta en movimiento para poder vomitar en medio de la carretera.



“Estoy re bien, yo sé que me puedo vomitar, sé que me puedo matar, pero estoy re bien”, dijo la famosa en ese momento. De hecho, esta mañana mostró que la camioneta quedó completamente vomitada.



Finalmente, ya en su casa, se le ve acostada en su cama mientras su madre la cuida. Según indicó, todo ocurrió porque no comió bien antes de beber alcohol.



(Le recomendamos leer: 'Me gastaba el sueldo': Lina Tejeiro confiesa que mantuvo a dos exnovios).

Tejeiro contó un poco más de la experiencia, en medio de un fuerte guayabo que la puso a tomar suero durante la mañana de este jueves. "Estoy en los sótanos del infierno con este guayabo", dijo la celebridad.



De acuerdo a su relato, se emborrachó "muy rápido" y ya a las 11:30 p. m. se encontraba en su casa. "Por no comer bien me perdí de la verdadera rumba y me emborraché con tres tequilas", dijo en medio de risas y lamentos.



Luego bromeó acerca de lo que pasó con su exsuegro Jhonny Rivera, quien publicó una historia sobre ella en la que se le veía cantando y observando atentamente la pantalla del restaurante, en la cual se estaba proyectando el video de la famosa canción de su exnovio Andy: 'Alguien me gusta'.



"Límpiate, límpiate, que estás chorreando (la baba)”, le dijo el cantante de música popular a su exnuera, quien se río efusivamente, diciéndole "salud, me tocó beberme este trago amargo”, mientras se tomaba un 'shot' de tequila.



De acuerdo con Lina "a mí lo que me emborrachó fue ese trago amargo que me tomé (...) Mátame guayabo, ya que el amor no pudo”.



(Además: Luisa Fernanda W dice que se le apareció la virgen en su restaurante).



En estas imágenes puede ver lo que mostró la actriz sobre cómo va su resaca:

(Siga leyendo: Lina Tejeiro revela por qué dudaría ir a MasterChef y a otros ‘realities’).



Tendencias EL TIEMPO