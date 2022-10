Tras los rumores de una infidelidad y una posible separación, el músico Juan Duque confirmó en sus redes sociales que había terminado con Lina Tejeiro.

“Un amor fugaz'', así lo definen millones de internautas que desde el primer momento estuvieron conectados con el romance entre el cantante y la actriz.



Pues hace pocos meses, la noticia de su noviazgo no solo se había apoderado de la prensa sino también de las redes sociales.



Sin embargo, Duque volvió a tomar las redes para confesar lo que miles de colombianos ya suponían: la relación se terminó.



"La vuelta está muy densa, a veces hasta tengo miedo de hablar, porque no conozco los alcances de la gente que está haciendo esto y a ustedes les cuento todo y ustedes saben todo de primera mano”, dijo Juan Duque.

(Siga leyendo: ‘La Liendra’ mostró cómo está quedando su penthouse de 2 mil millones de pesos).

Les aclaro que la relación no terminó por infidelidad, fue decisión de ella, que yo respeté y está bien FACEBOOK

TWITTER

Y agregó: “Vamos a estar bien, solamente les aclaro que la relación no terminó por infidelidad, fue decisión de ella, que yo respeté y está bien”.



El cantante realizó dicha declaración porque días atrás se había difundido un rumor en Twitter, en el que una mujer le habría coqueteado a Juan Duque y este le habría correspondido.



Incluso, por ese entonces, el músico había declarado públicamente que no pasaba por el mejor momento en su relación. Y Lina, por su parte, había publicado en su cuenta de Twitter el siguiente mensaje: “¿Viste? Quien juega tiene que saber perder”.

La duda y la curiosidad llamaban la atención de los internautas. Hasta que Duque confirmó lo que estaba sucediendo.



El joven, además, mencionó el tiempo que lleva sin hablarse con la actriz: “Y hace más de 15 días que ya habíamos cortado comunicación. Mucho por darle su espacio, a ella; más que todo por darle espacio a ella”.



Y finalizó: “Ojalá esto no manche mi carrera musical, que tanto trabajo y con tanto empeño durante estos años, que le he metido mucho, que he hecho muchas cosas, no voy a dejar que esto empañe lo bonito que estamos haciendo”.

(Lea también: Mateo Carvajal y su exnovia se enviarían indirectas en Instagram: esto dijeron).

Insinúan que Tejeiro no supera a Rivera tras las declaraciones de Juan Duque



Me está pegando fuerte el despecho. Yo a esa mujer la amaba y le di lo más bonito FACEBOOK

TWITTER

Tal parece que la separación le ha dolido bastante al cantante Juan Duque, quien ha aprovechado los escenarios para mostrar su dolor y despecho.



“Me está pegando fuerte el despecho. Yo a esa mujer la amaba y le di lo más bonito y aquí les estoy cantando con el corazón hecho pedacitos”, dijo.

(Puede leer: Carolina Cruz responde a acusaciones contra ella: 'No soy insoportable'?

Y agregó: “Ella sabe que sólo tenía cosas buenas pa' ella y sabe yo cuánto la quise, no entiendo por qué está diciendo cosas que yo nunca hice”, dijo el artista”.



Tras las declaraciones, la ola de comentarios no se hizo esperar. De hecho, los internautas le reprochan a Lina Tejeiro porque la acusan de no haber superado a Andy Rivera.



“Carajooo, pero usted está bien enamorada de Andy ¿no?”, “A Andy le encanta esto”, fueron algunos de los comentarios.

Más noticias

Shakira y Piqué: lo último sobre su separación

“No es sano”: le aparecen críticos a Shakira por canción con indirectas a Piqué

La bochornosa escena de celos que Esperanza Gómez le hizo a un novio

Tendencias EL TIEMPO