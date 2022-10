La actriz Lina Tejeiro y el cantante de música urbana Juan Duque son una de las parejas más mediáticas de la farándula colombiana. Los artistas demuestran sus expresiones de cariño en redes sociales, donde han levantado una buena fanaticada que aplaude su romance desde el día uno.



(Lea: Lina Tejeiro reveló las razones por las que ha subido de peso)

Sin embargo, la relación estaría pasando por un mal momento. Según la cuenta Rechismes, la pareja se habría dejado de seguir en redes sociales y se preguntan si se trata de una ruptura.



Hace unos meses, a Tejeiro le preguntaron cómo se conoció con su novio actual. La actriz aprovechó el momento para revelar algunos detalles de su relación que hasta entonces eran desconocidos para el público.



(También: Gregorio Pernia: "el final del paraíso tendrá su última temporada")



"Supe de él porque alguien posteó un 'reel' de él y ahí lo empecé a seguir en su cuenta de Latiners y nos conocimos en persona, de tú a tú, en los cumpleaños de Aida Victoria pero ahí no pasó nada, ahí no hablamos, fue después. Luego empezamos a hablar por aquí por Instagram y hasta el sol de hoy nos seguimos conociendo”, confesó la actriz.

Esa historia de amor, la cual fue muy seguida en redes sociales, habría llegado a su fin.



(También: El detalle en escena post-créditos que revela posible secuela de Black Adam)



En una entrevista para ‘Buen día Colombia’, Duque contó que “la situación no es la mejor”, al referirse a su noviazgo con Lina.



Y añadió: “Si se confirma o no que terminamos, ya lo veremos. Por el momento, las cosas no son las mejores. Ella está en su vida, su rodaje y yo también. A mí no me afecta. A ella, sí. Con las relaciones a distancia no la va tan bien y por eso es que pasa lo que pasa. Miraremos cómo avanza todo”.



EL TIEMPO