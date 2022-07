Todo parece indicar que Lina Tejeiro tiene un nuevo amor. Tras las idas y venidas con el también cantante Andy Rivera, Lina estaría empezando una relación con Juan Duque.



En redes sociales los dos se han mostrado muy cercanos y románticos. Duque le ha dedicado trinos a Tejeiro, sugiriendo que están empezando un nuevo amorío. El paisa incluso le preguntó por Twitter si podía dedicarle una canción.



El juego entre los famosos ya lleva varias semanas y los seguidores no han sido indiferentes. Algunos fanáticos de Tejeiro incluso etiquetan a Duque en todas sus publicaciones para conocer sus comentarios.



Las muestras de coquetería han sido tantas de ambas partes que algunos usuarios sugirieron que se trataría de una estrategia de marketing por parte del artista.



Duque respondió que él “no necesitaba recurrir a estas herramientas para presentar su trabajo”. Por lo que aclaró que sus intenciones con Lina Tejeiro son verdaderamente románticas.



En uno de sus últimos intercambios, la actriz publicó un trino con la frase “Díganle que le baje dos o me enamoro”, a lo que Juan Duque le respondió: “Ya llamo a cancelar el desayuno sorpresa”.



Hace unos días el paisa incluso aseguró en su cuenta de twitter que los besos de los que Lina Tejeiro hablaba, habían sido con él. Aunque aún no hay confirmaciones oficiales, todo parece indicar que la relación marcha bien.



Semanas atrás, Lina fue tendencia en redes sociales luego de que confesó que ella y su exnovio, Andy Rivera, se habían dado otra oportunidad a inicios de año y no habría funcionado. Tejeiro admitió todo en su canal de Youtube, donde aseguró que aún le tiene cariño al artista.



Ya llamo a cancelar el desayuno sorpresa. — Juan Duque. (@wawawanduque) July 5, 2022

¿Quién es Juan Duque?

Juan José Duque es un artista paisa de 25 años que se hizo conocido en redes sociales por el contenido gracioso que realizaba. En TikTok tiene más de 25 mil seguidores y en Instagram ese número supera los 160 mil.



Gracias a su fama en internet, Duque decidió probar suerte en la música. El cantante ha sacado sencillos como X ti lo digo, A toa, y Última vez, con Daniela Legarda.



El artista, cinco años menor que Lina Tejeiro, se graduó hace apenas unos meses de Negocios Internacionales de la Pontificia Universidad Bolivariana de Medellín.

