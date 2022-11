Una de las amistades más queridas de la farándula colombiana es la de las actrices Lina Tejeiro y Greeicy Rendón, pues sus seguidores admiran la conexión que existe entre ellas. En los últimos días, las artistas han compartido bastante tiempo juntas y en sus redes sociales le han mostrado a sus seguidores sus aventuras.

A través de las historias de Instagram de Lina Tejeiro, la actriz compartió que salió con Greeicy a dar una vuelta alrededor de la casa de la cantante en el Valle del Cauca. En el corto video se puede ver a las dos artistas montadas en una cuatrimoto.



Mientras la llanera graba el clip, la intérprete de ‘Los Consejos’ se encontraba en el volante, aparentemente, Greeicy no se dio cuenta de un bache en el camino, el cual hizo tambalear el vehículo. Del susto ambas gritaron y luego estallaron en risas por el susto.

El video de Lina afortunadamente solo fue una anécdota chistosa y no una tragedia. Tiempo después en historias, ambas se mostraron disfrutando de la música navideña.



En este último mes, Lina y Greeicy han estado más unidas que nunca, incluso, el pasado 22 de noviembre la llanera acompañó a Greeicy y Mike a su concierto en Caracas, Venezuela. En los videos que publicó la actriz se podía ver que estaba sentada en primera fila y estaba bastante orgullosa por los logros de su amiga.

