Epa Colombia ‘puso a trabajar’ a Lina Tejeiro en su empresa de keratinas

Daneidy Barrera, más conocida como ‘Epa Colombia’ sigue dando mucho de qué hablar en redes sociales. Esta vez la mujer vuelve a ser tendencia por cuenta de su reciente encuentro con la reconocida actriz Lina Tejeiro.



(Lea también: ‘Epa Colombia' confesó que le gusta la actriz Lina Tejeiro)

El encuentro entre la actriz llanera y la reconocida empresaria e influenciadora se dio luego de que el martes ‘Epa Colombia’ publicara algunas historias en su cuenta de Instagram invitando a Tejeiro a su empresa de keratinas.



“Lina, ¿te gustaría venir a mi empresa?, ¿te gustaría amiga darte una vuelta y conocer el emprendimiento colombiano?”, dijo la influencer.



En dicho video, la mujer también confesó que ha sentido atracción por la actriz, pero afirmó que no puede decir nada más al respecto pues su novia, la futbolista Diana Celis, puede ponerse celosa.



“Me soñé contigo mi amor. (...) Ay, es que a mi me gusta Lina, querida. Pero nada, no le vaya a decir a Diana, porque se ataca”, dijo.



(Además: Tome nota: así puede aplicar a los trabajos que ofrece Epa Colombia)

Aunque ‘Epa’ borró las historias, Lina Tejeiro le cumplió su deseo y se dirigió a la bodega de keratinas de la influenciadora para conocerla y compartir con ella.



“¿Epa por qué borró las historias? Yo me muero de ganas por conocer sus bodegas. ¿Me invita?”, dice la actriz en un video compartido en el Instagram de Daneidy.



En el video se muestra que ‘Epa’ bromeó con Tejeiro y le encargó cargar cajas, empacar keratinas y "trabajar todo el día" en su emprendimiento.

Ambas compartieron historias en Instagram contando todo lo que hicieron en el día: “Me puso a cargar cajas, a voltear, casi me pone a hacer las keratinas”, bromeó Tejeiro.



‘Epa’, por su parte, aprovechó para expresarle su ‘admiración’ a la actriz: “Amiga pero tú estás muy bonita. ¿No tienes novio? Porque estás bellísima (...) Amiga y de momento no te gustan las chicas? ¿No te gustaría como hacerte la keratina?”, le dijo entre risas.



Las mujeres también hicieron un reto y apostaron para ver quién podía empacar más keratinas en un minuto. ‘Epa’ resultó ganadora, por lo que Lina tendrá que llevarla a su casa a las afueras de la ciudad.



(Además: Yanira Berríos busca una nueva vida tras hacerse viral con baile en TikTok)

Facebook Twitter Linkedin

Después del encuentro, ‘Epa Colombia’ afirmó que conoció al “amor de su vida”. Foto: Captura de pantalla

Después del encuentro, ‘Epa Colombia’ afirmó que conoció al “amor de su vida”.



“Me gustó estar con Lina. Es hermosa, es una mujer super bella. Cumplí otro de mis sueños, conocí al amor de mi vida”, dijo ‘Epa’, quien también escribió en sus redes: “Te amo amiga, eres increíble, quiero ser tu amiga siempre”.



Por su parte, Tejeiro afirmó que aceptó la invitación de Daneidy pues conoce a ‘Epa’ desde que se hizo viral y admira su esfuerzo para salir adelante.



“Muchos hemos sido testigos de su historia y hoy en día es una mujer que genera admiración en mí. Una mujer que aprendió de un error y que lo tomó como escalón para salir adelante y estar hoy en la cima. En realidad tiene 25 años y ha logrado cosas que muchos quisiéramos”, afirmó la actriz llanera.



Y agregó: “Es una mujer supremamente disciplinada, con un objetivo claro, trabajadora, que ha cometido errores, como todos en la vida, pero que finalmente de esos errores ella ha aprendido”.

Tendencias EL TIEMPO

Más noticias

Residente responde a J Balvin: 'tu música es como un carrito de hot dogs'

Interpol lanza orden de búsqueda internacional contra Laura Bozzo