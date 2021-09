Captaron a Lina Tejeiro y Andy Rivera compartiendo juntos en una fiesta

La actriz Lina Tejeiro y el cantante Andy Rivera se convirtieron en una de las parejas más queridas de la farándula colombiana después de que anunciaran su noviazgo en 2014.



No obstante, en 2018 finalizaron su relación amorosa debido a diferencias que surgieron entre ellos, según ha comentado la famosa, de 29 años, en varias ocasiones.

Desde la ruptura y hasta la actualidad, la pareja intentó volver; sin embargo, las cosas no se les dieron.



A pesar de que ya ha pasado mucho tiempo dese que la historia de amor finalizó, muchos de los seguidores de ambos famosos anhelan que se reconcilien y retomen su noviazgo.



Por eso que varios internautas se emocionaron al ver una grabación reciente en la que se ve Andy y a Lina compartiendo juntos en la fiesta de cumpleaños número 40 del médico endocrinólogo Otmaro Belalcázar, especialista que es reconocido por su labor con figuras públicas.



En las imágenes que compartió la esposa del homenajeado, la anestesióloga Erika Barreto, se ve el momento en que la actriz de 'La ley del corazón' le sirve y pasa un 'shot' de trago al interprete de 'Alguien me gusta'.



Con su humor característico y al ver que sirvió de más, le dice al cantante de música urbana y popular: “Perdón, lo quería emborrachar. Qué pena”. Andy, por su parte, se dio un brindis con Luis Alberto Posada mientras Tejeiro se reía de la situación.



En otra de las grabaciones del evento al que fueron invitados múltiples celebridades como Johanna Fadul y Juan Sebastián Quintero, se les ve parados bailando cerca de la piscina.



Aunque las imágenes emocionaron a los internautas, no dejaron en evidencia si los famosos retomaron su relación o compartieron más espacios o interactuaron mucho más a lo largo del evento.



Lo cierto es que los rumores a cerca de una posible reconciliación entre ambos han sido desmentidos por Andy, de 26 años. En una dinámica de 'Preguntas y respuestas' que hizo en su cuenta de Instagram, el famoso respondió si tenía novia o no. "Ustedes me han visto trabajando mucho y el amor necesita tiempo”, aclaró.



Por su parte, Tejeiro ha indicado que tiene la certeza de que su historia de amor con él ha llegado a su fin, pues “seguramente se aburrió, seguramente soy muy tóxica”, confesó en junio en una transmisión 'en vivo' para la casa cultural 'La Morada'.



¡En 2018 la pareja terminó su relación. Foto: Instagram: @LinaTejeiro8

"Ya he gastado todos los recursos. Ya lo he llamado, le he escrito por Instagram, Twitter, Facebook, Snapchat. He usado todas las aplicaciones para comunicarme con él y no hay respuesta”, dijo en el espacio ya citado, confesando que la ruptura le provocó una fuerte 'tusa' y que en distintas ocasiones quiso arreglar las cosas con el cantante de música urbana.



No obstante, actualmente la famosa se encuentra soltera y asegura que ya superó este 'oscuro' episodio de su vida.



Lo cierto es que, a pesar de la ruptura. las imágenes de la fiesta del doctor Otmaro, así como las recientes interacciones de Lina y su exsuegro Jhonny Rivera (en Rancho MX y en historias de Instagram), dejan en evidencia que la relación entre los dos famosos finalizó en buenos términos.



Tendencias EL TIEMPO