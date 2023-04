En las últimas semanas, el debate sobre la extracción de los implantes mamarios ha vuelto a ponerse sobre la mesa en Colombia, luego de que varias famosas compartieran sus experiencias con respecto al tema.

Una de ellas fue Lina Tejeiro, quien en sus redes sociales aprovechó para hablar sobre varios tópicos y, uno de esos, fue la extracción de las prótesis mamarias. En una caja de preguntas, un usuario anónimo le dijo: “¿Te explantarias los implantes de los senos, por lo que dicen que puede causar?”.

La actriz decidió unirse al debate y habló sobre la posibilidad que existe de retirarse las prótesis. En la historia respondió que era algo que había pensado, luego de que su médico le explicara que los síntomas que había presentado se relacionaban con el síndrome de Asia.

En su cuenta de Instagram aprovechó para hablar de su situación actual con los implantes mamarios. Foto: Instagram: @linatejeiro

“Sí, es una decisión que tarde o temprano tendría que tomar. Ya mi doctor me lo dijo, que por todos los síntomas que he presentado anteriormente, son síntomas del síndrome de Asia, lo ideal es que también me explante los senos”, explicó.

Además, aseguró que todavía no es algo que tenga contemplado hacer y que tampoco tiene fecha definida para llevar a cabo el procedimiento: “Vamos a ver cuándo me sentiré lista para tomar esa decisión”.

En otra historia, Tejeiro habló sobre los biopolímeros y los estragos que le provocaron hace algún tiempo. Aunque en un momento contó su experiencia y publicó algunos videos, recientemente quiso responderle a sus seguidores sobre su situación actual.

“Eso fue aproximadamente hace siete o ocho años. La primera extracción me la hicieron hace tres años, en el 2020. Me retiraron solo de los glúteos y hace siete meses empecé a presentar otros síntomas en la espalda”, contó en sus historias de Instagram.

También, agregó: “Me revisaron la espalda y descubrieron que tenía unos biopolímeros que habían migrado de los glúteos a la espalda. Entonces tuve que retirarlos y aún me encuentro en recuperación”.

¿Qué es el síndrome de Asia?



El síndrome de Asia se trata de una reacción autoinmune o inflamatoria del cuerpo, que se da por una sustancia extraña que entra al organismo. En el caso de las prótesis mamarias, algunos expertos explican que se trata de la silicona -una sustancia gelatinosa usada para recrear el seno de la mujer-. Sin embargo, varios investigadores asumen que faltan muchos más estudios para atribuir a la silicona como uno de los factores causantes del síndrome, según explica la Sociedad Argentina de Mastología.

La mamoplastía es una cirugía que se realiza para aumentar el tamaño de los senos. Foto: ¡Stock

La institución especializada en el estudio de glándulas mamarias explica que presenta síntomas similares a otras enfermedades, como fatiga, dolor articular y trastornos neurológicos. Por eso, es necesario consultar con un médico o cirujano plástico que esclarezca exactamente las causas.

