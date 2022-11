La actriz Lina Tejeiro ha sido tendencia en los últimos días por su polémico comentario sobre el rímel de pestañas, al asegurar que le tocó botar el suyo, porque "se fue secando y no era de la calidad que parecía", lo que varios seguidores en redes sociales han catalogado como una indirecta para su exnovio, el músico Juan Duque.



Pero en esta ocasión, la actriz de 31 años causó furor en las redes sociales, no por su ruptura, sino por el outfit que lució para el concierto de Bad Bunny en Bogotá.

Tejeiro no asistió a una, sino a dos de las tres presentaciones del artista puertorriqueño en Colombia.



La primera en Medellín, en la que bailó al ritmo de las letras de Bad Bunny con la también actriz Greeicy Rendón, noche en la que ambas resaltaron no solo por ser reconocidas por su talento y belleza en la televisión colombiana, sino por el outfit similar que llevaban, con unos bodys de color negro y pantalones anchos.



Pero fue realmente en el concierto del 'Conejo Malo' en Bogotá, donde Tejeiro impresionó con su look.



Tejeiro lució un minivestido negro ceñido al cuerpo, con aberturas diagonales en su cintura y transparencia en la parte superior. Así como una botas negras, gafas oscuras y un maquillaje neón, por lo que resaltaban sus curvas y su rostro.Con uñas largas color rojo y el cabello suelo con ondas, en redes sociales llamaron a este outfit de Tejeiro: "El vestido de la venganza", haciendo referencia a su exnovio.

Lina Tejeiro asistió a la presentación en la capital junto con varios amigos influencers, su mamá Vibiana y sus hermanos Andrés y Felipe, con quienes bailó desde 'Titi me preguntó' hasta 'Bichiyal'.



La actriz compartió un carrete de fotos en su cuenta de Instagram en la que deja ver su outfit antes del concierto, y en la descripción de esta escribió "Una bad bitch girl de lo' 90. Esa carita agridulce es la que me tienta"



En los comentarios alguno provecharon para halagar lo bien que le quedaba el outfit a la actriz, así como resaltar el brillo en su rostro que le daba ese maquillaje, pero otros tantos usaron el momento para bromear nuevamente sobre el comentario del rímel.



"A Rímel Albeiro le gusta esto"



"Ay duque lo q te perdiste por caribonito"



"Brillas con luz propia. Bella, solita te ves más bonita jjjjj Esos Rimeles Baratos NO sirven"



Son algunos de los comentarios en la publicación que ya alcanza más de 522 mil 'me gusta' en Instagram.

