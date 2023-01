La actriz de ‘Padres e hijos’, ‘La ley del corazón’ y ‘Muñoz vale por 2’ volvió a verse perjudicada por los biopolímeros. Al parecer, los síntomas regresaron para afectarla física y emocionalmente.

Lina Tejeiro, reconocida por hacer sus cómicos videos en TikTok, estuvo alejada un buen tiempo de sus redes sociales: no publicaba fotos, no subía historias ni tampoco sus divertidos reels.



Por ello, varios de sus seguidores y colegas le escribieron para saber si se trataba de algo grave. En los últimos días Tejeiro volvió a aparecer en un video que publicó en Instagram para confesar que los biopolímeros en sus glúteos volvieron a atormentar muchas cosas en su vida.



Este 13 de enero, la actriz volverá a ser sometida a cirugía para que le puedan retirar estas anomalías que le han causado fuertes calambres, dolores y afectaciones en sus riñones, ya que sus defensas han venido en descenso.

“Otra vez empecé a tener síntomas y reacciones. Mi salud se empezó a ver muy afectada, tenía muchos dolores, muchos calambres. Una de las razones por las que estuve hospitalizada por los riñones fue porque los biopolímeros me bajan demasiado las defensas”, confesó la actriz.



Aunque ella misma aseguró que el asunto no es de suma gravedad, sí agregó que no fue la única razón por la cual se alejó de la web. De acuerdo a sus palabras, Tejeiro afirmó que no la ha pasado bien anímicamente y que necesitó días para encontrarse con sí misma.



“Había perdido en muchas cosas, me perdí a mí misma. Estaba sanando muchísimas cosas que tengo que sanar”, afirmó en su video.

Reacciones de sus amigos y colegas



Luego de que Tejeiro se desahogara con sus seguidores, amigos y colegas, varios actores e influencers se pronunciaron en apoyo a todo lo que ha vivido la artista en los últimos días. Mike Bahía, Carmen Villalobos, ‘La Segura’, entre otros, han escrito mensajes conmovedores y alentadores para respaldar a su compañera.

“Te estamos esperando y deseando lo mejor rajizaa!!!, escribió el cantante de música urbana Mike Bahía. Por su parte, la actriz Carmen Villalobos dijo: “Todo va a salir super, Lina bella. Vas a ver que así como tú lo dices así va a ser. Un abrazo gigante y que te recuperes prontito”, agregando emojis de corazones.



Otro en pronunciarse fue el actor venezolano, con quien compartió en las grabaciones de ‘La ley del corazón’ y ‘La ley del corazón 2’, Luciano D’Alessandro: “Ánimo Linis!!!! Todo tiene que salir bien!!!! Te mando un gran abrazo, te quiero”.



La creadora de contenido ‘La Segura’ le dejó un profundo mensaje, en el que afirmó que la entendía y se ponía en sus zapatos: “Te entiendo completamente y te mando la mejor energía del mundo, vivo en carne propia ese veneno y sé que es una larga espera en búsqueda de una recuperación total! Que Dios te bendiga y vuelvas con toda, sé que mucha gente esperará por ti”.

