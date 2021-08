‘Con una sola mujer se puede ser feliz’: Lina Tejeiro habló de infidelidad

Lina Tejeiro es una de las actrices colombianas más reconocidas del país y constantemente es tendencia en redes sociales. Esta vez la llanera está dando de qué hablar debido a la controversia que causó en Twitter cuando escribió acerca de la infidelidad.

Tejeiro ya cuenta con más de 900 mil seguidores en esa red social y las respuestas a favor y en contra de su trino no se hicieron esperar, recibiendo cientos de opiniones divididas al respecto.



“Si en algún momento de mi vida me siento preparada y tengo un hijo le enseñaré, que con una sola mujer se puede ser feliz”, escribió la actriz de ‘La ley del corazón’.

Si en algún momento de mi vida me siento preparada y tengo un hijo le enseñaré, que con una sola mujer se puede ser feliz. — LINA TEJEIRO (@Lina_Tejeiro) August 26, 2021

El Tweet recibió varios comentarios positivos por parte de sus seguidores, quienes afirmaron que es una enseñanza valiosa y aplaudieron su reflexión. Uno de ellos le escribió: “Exactamente. Me encanta tu forma de pensar así debería ser, debemos enseñar a nuestros hijos eso”.

Yo le digo a mi chiquitin que lo más importante es que el sea feliz pero sin dañar a nadie, que siempre con la verdad sin importar las consecuencias porque no hay cosa que más dañe a otra persona que la mentira. — Olga Milena (@OMAmayaP) August 26, 2021

Por otro lado, también abundan los comentarios en contra. “Falso, entre la variedad está el placer no hay que ser egoísta tanto para hombres como para mujeres”,

“Primero la felicidad de un hombre no debe depender de una mujer...”, son algunas de las respuestas que se pueden leer.



Algunos otros comentarios hacían referencia a su ex pareja, el cantante Andy Rivera, con quien mantuvo una relación durante ocho años. Sin embargo, esto es una mera especulación ya que la actriz no ha dicho nada al respecto y por el contrario, ha mencionado en sus redes que se encuentra feliz estando soltera.

@AndyRivera_ @Lina_Tejeiro Uds dos como que ya están entendiendo que el AMOR es sólo uno, y esa conexión no repite😍😍no pierdan más tiempo con orgullos y egos, lo que les diga el corazón y no más borrón y cuenta nueva❤❤❤ — Lina gutierrez (@Linagut43033730) August 26, 2021

La relación de Lina con el intérprete de ‘Que rico repetirlo’ terminó en enero de 2018, y según explicó ella en un IGTV de su Instagram todo se debió a que Andy le omitió una información en un viaje que hizo.



La pareja intentó volver e incluso hicieron un viaje a Cancún los primeros días de 2020 pero no funcionó. Según contó la actriz, los comentarios que hicieron algunos en ese momento también los presionaron y, al final, ambos decidieron que no era sano seguir intentándolo.

