Lina Tejeiro es una de las actrices colombianas más queridas por el público y sus más de 10 millones de seguidores en Instagram son prueba de ello.



En su faceta como influenciadora, Tejeiro suele mostrar sus rutinas y compartir su día a día con la comunidad de su red social.



Fue así como en una reciente dinámica de preguntas y respuestas en historias de Instagram habló sobre sus canas, algunos cambios en su rostro y el duro proceso por el que atravesó para retirarse los biopolímeros de los glúteos.

Vea también: (Las parejas que han marcado la vida de Laura Barjum, señorita Colombia 2017)

El tema de sus canas surgió a raíz de una pregunta al respecto, en la que le cuestionaban si se las quitaba o se las tinturaba.



“No me las quito porque cuando yo era chiquita yo se las quitaba a mi mamá y le salieron muchísimas más. De hecho, aquí tengo una que fue la que vieron hoy, que todo el mundo me está avisando que se me veía la cana, pero de este lado tengo muchas más. Soy canosa y sabrosa”, aseguró la protagonista de 'Chichipatos'.

Lea acá: (Después de 'rechazar' a Sofía Vergara, Juan Diego Alvira revela su amor platónico)

Pero esta no es la primera vez que sus seguidores comentan sobre su cabello. En el 2020 ya le habían comentado que en un video se podía apreciar una cana a lo que Tejeiro también había respondido con humor diciendo que tenía varias.

Siga leyendo: (Nicolás Arrieta reaparece tras su pelea con La Liendra: 'Me metieron al anexo')

Facebook Twitter Linkedin

Lina Fernanda González Tejeiro es una actriz colombiana. Foto: Instagram: @linatejeiro

La actriz de 31 años también respondió a una pregunta sobre su rostro, pues un usuario le consultó si se había hecho alguna cirugía en sus pómulos, pues se veían más pronunciados que antes.



La artista dijo que era un tema de genética y que tanto su madre como su hermano tenían esta zona del rostro algo prominente.



“También he descubierto los ejercicios faciales y hago algunos para los pómulos. Tal vez por eso me ves un poco más hermosa”, agregó la artista entre risas.

Devastada: así se sintió Tejeiro durante su recuperación de los biopolímeros

Una de las respuestas que llamó la atención fue sobre el proceso más difícil que ha afrontado este año.



"Mi proceso más difícil este año tuvo mucho que ver con la recuperación de mi segunda extracción de biopolímeros. Fue una recuperación demasiado lenta, dolorosa, emocionalmente me sentía devastada. Creo que este año fue un proceso muy difícil, pero del que aprendí mucho y crecí mucho emocionalmente”, dijo Tejeiro.



Sin embargo, la actriz también dijo que fue un proceso que le permitió crecer en diferentes ámbitos, y que aprendió la importancia de la paciencia.

"Hoy en día entiendo que tenía que tomarme el tiempo suficiente para recuperarme, porque ahora, en este punto de mi vida estoy tan entregada a mi trabajo, mi emprendimiento y mis empresas, obviamente iba a necesitar estar muy bien de salud, porque si no, no hubiera podido hacer todo lo que tenía por hacer. Fue un proceso muy difícil, pero muy enriquecedor”, concluyó la actriz.



Sobre esto ha dicho que se siente sana y que, por el momento, no tiene que volver al quirófano.

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más en EL TIEMPO