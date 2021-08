'Estás chorreando (la baba)': Jhonny Rivera molestó a Lina Tejeiro por Andy

Anoche se llevó a cabo la inauguración, entre "amigos y celebridades", de Rancho Mx, el nuevo restaurante de la influenciadora Luisa Fernanda W y el cantante Pipe Bueno, ubicado en la variante de Cajicá, Cundinamarca.



Entre los invitados de la pareja se encontraba la actriz Lina Tejeiro, de 29 años, y el cantante Jhonny Rivera, quien es también el exsuegro de la famosa recordada por interpretar a 'Sammy' en 'Padres e hijos'.



(Lea también: Los precios de los platos en restaurante de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno).

Por coincidencia, Tejeiro y el papá de Andy Rivera - expareja de la actriz - quedaron sentados justo al lado durante el evento, por lo que aprovecharon para hacer bromas y demostraron que tienen una muy buena relación.



“Les voy a mostrar un vecino que tengo, ¡Buenas noches! mucho gusto”, dijo Tejeiro en sus historias de Instagram, mientras mostraba al cantante de música popular. A esto Rivera le responde: “el mundo es un pañuelo” y ella lo confirma: “que me iba a imaginar que me iba a encontrar con usted”.



(Le puede interesar: 'Me gastaba el sueldo': Lina Tejeiro confiesa que mantuvo a dos exnovios).

Límpiate, límpiate, que estás chorreando FACEBOOK

TWITTER

Seguido de esto, la actriz le pregunta si fue al evento solo, a lo que él le responde que sí. Claramente, pensando en el hijo del cantante y su exnovio, la actriz se 'lamenta' en medio de risas.



Luego fue Jhonny Rivera quien publicó una historia sobre Tejeiro, quien estaba cantando y observando atentamente la pantalla del restaurante, en la cual se estaba proyectando el video de la famosa canción de Andy, 'Alguien me gusta'.



"Límpiate, límpiate, que estás chorreando (la baba)”, le dice el cantante a su exnuera, quien se ríe efusivamente, diciéndole "salud, me tocó beberme este trago amargo”, mientras se toma un 'shot' de tequila.



“Ella mira y mira la pantalla”, continuó bromeando el cantante.



(Le recomendamos leer: Lina Tejeiro revela por qué dudaría ir a MasterChef y a otros ‘realities’).

Muchos internautas comentaron que la actriz aún no ha superado al cantante Andy Rivera, de 26 años, con quien terminó en 2018 tras seis años de relación.



De acuerdo a lo que ha dicho Tejeiro, la ruptura se dio por diferencias entre ambos. A su vez, ha indicado que tiene la certeza de que su historia de amor con él ha llegado a su fin, pues “seguramente se aburrió, seguramente soy muy tóxica”, confesó en junio en una transmisión 'en vivo' para la casa cultural 'La Morada'.



“Ya he gastado todos los recursos. Ya lo he llamado, le he escrito por Instagram, Twitter, Facebook, Snapchat. He usado todas las aplicaciones para comunicarme con él y no hay respuesta”, dijo en el espacio ya citado, confesando que la ruptura le provocó una fuerte 'tusa' y que en distintas ocasiones quiso arreglar las cosas con el cantante de música urbana.



Actualmente la famosa, que tiene más de 8.1 millones de seguidores en Instagram, se encuentra soltera y asegura que ya superó este 'oscuro' episodio de su vida.



(Además: Esto cuesta la lujosa casa de Lina Tejeiro).

(Siga leyendo: Lina Tejeiro y su tentación para abrir una cuenta en OnlyFans).



Tendencias EL TIEMPO