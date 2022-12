El pasado 15 de diciembre el ‘Canal Caracol’ estrenó su nuevo programa ‘La vuelta al mundo en 80 Risas’. En este, seis parejas conformadas por un humorista y un acompañante conocerán la cultura y los lugares más emblemáticos de diferentes ciudades del mundo. El comediante ‘Lokillo’ y Lina Tejeiro son una de estas parejas. Sin embargo, la actriz confesó que no estaba muy feliz de trabajar con su compañero.

A través de sus redes sociales, Tejeiro mostró un detrás de cámaras del programa. En los videos se puede evidenciar lo bien que la pasaron en Londres. Además, aprovecharon este momento para conocer los lugares más emblemáticos de la ciudad.



Sin embargo, parece que en el viaje no todo fue de color rosa y hay ciertos comportamientos de ‘Lokillo’ que hacen que la actriz piense dos veces en trabajar con él a futuro. En los clips que subió a su cuenta de Instagram, se puede ver al comediante comiéndose un sándwich de forma curiosa, pues mientras masticaba hacía muecas con la boca.



Al verlo la actriz dice en forma sarcástica: “No sé en qué momento se me ocurrió aceptar trabajar con él”.



Seguido a esto se puede ver que ella y ‘Lokillo’ en realidad tienen una muy buena relación. A lo largo del video, se les ve a los dos bromeando y haciendo chistes subidos de tono. Además, se le vio manejando un carro convertible vestidos como si fueran agentes especiales, por las calles inglesas mientras escuchaban a todo volumen rancheras.



Los internautas no dudaron en elogiar la gran química que tienen los famosos: “A mí me encantan, tienen el mismo nivel de patanería”, “Ustedes son el alma del programa”, “Jajaja el dúo perfecto”, “Me alcanzó a imaginar el espectáculo vivido en ustedes. Los amo”, son algunos de los comentarios de la publicación.



¿Casi los roban en Londres?



‘Lokillo’ en una entrevista al programa matutino ‘Día a día’ recordó que mientras conducían el convertible en un semáforo un habitante de calle se les acercó para pedirles dinero.



“Yo le dije a Lina Tejeiro ‘guarde todo’ y metimos hasta el celular debajo de las sillas”, señaló entre risas. Luego, le respondió al hombre que no tenían nada para darle, aunque “era muy chistoso que con un carro convertible, una cámara go pro y todos elegantes”, dijeran eso. Afortunadamente, este susto solo quedó como una anécdota chistosa.

