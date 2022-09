Lina Tejeiro es una de las figuras más seguidas y admiradas del país. La bogotana causó preocupación entre sus seguidores hace unas semanas cuando reveló que se encontraba hospitalizada.



Desde entonces, la actriz ha recibido cientos de mensajes de apoyo en redes sociales. Muchos le siguen preguntando por su estado de salud y las complicaciones que tuvo en ese momento a raíz de una enfermedad que sufre desde la infancia.



(Siga leyendo: Iván René Valenciano lloró al retornar a la televisión tras percance de salud).

Tejeiro ha expresado que el problema es algo del pasado y que ya se siente mejor. Tanto así que en las últimas horas confesó que se encuentra fuera del país, en otro continente.



La influenciadora compartió un video en su cuenta de Instagram desde un avión comercial. En la grabación explicó que el viaje se debe a un nuevo proyecto laboral en el que está participando.



“Mi gente, ¿qué hacen, cómo van? Yo ando por aquí, volando para Londres. A trabajar”, manifestó Tejeiro.



Al llegar a su destino, en Reino Unido, publicó dos imágenes en sus historias donde se pueden ver algunos íconos de la capital del país. Las fotos mostraban paisajes de Londres y el reloj Big Ben, junto al río Támesis.



(Más: Reportero se desnuda en vivo para ver si es más económico bañarse en pareja).

La relación con Andy Rivera

Facebook Twitter Linkedin

Lina Tejeiro estuvo hospitalizada hace un par de días por complicaciones de salud. Foto: Instagram: @linatejeiro

En la actualidad, Lina Tejeiro se encuentra en un noviazgo con el artista paisa Juan José Duque. Sin embargo, durante años la actriz mantuvo una relación pública con Andy Rivera.



El romance con el hijo de Jhonny Rivera se hizo famoso debido a sus constantes idas y venidas. Finalmente a inicios de este año se despidieron por última vez y desde entonces ambos han estado rehaciendo su vida.



(También: Andrea Valdiri será presentadora de los premios 'Latin Plug').



En una polémica entrevista con ‘Diva Rebbeca’, la actriz habló sin tapujos sobre algunos detalles del romance. Una vez más, Lina aseguró que fue una relación “tóxica”, donde incluso tuvieron que intervenir los papás de Rivera.



"Mi relación con Andy fue tan tóxica que seguramente ella (mamá de Andy) en algún momento dijo: ‘Se están haciendo tanto daño que ellos no tienen porqué estar juntos’. Yo creo que eso fue lo que sucedió, más no que me odiara o me detestara", confesó Tejeiro.



La mujer se refirió con ese comentario a las especulaciones de que existía una mala relación entre ella y Luz Galeano, mamá de su exnovio. La influenciadora explicó que su exsuegra no quería que estuvieran juntos.

Más noticias

Daniela Ospina se sinceró sobre su relación con Gabriel Coronel, su prometido

Abogado de Lowe León responde contundente a comunicado de Andrea Valdiri

Daniella Álvarez contó con nostalgia que extraña bailar champeta y brincar

Perrito persiguió al veterinario que lo vacunó y se hizo viral en redes

Brad Pitt y Emily Ratajkowski: nuevas pistas de su posible romance

Tendencias EL TIEMPO