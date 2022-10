Lina Tejeiro es una de las famosas más populares en Colombia. La nativa de Villavicencio se ha robado el corazón de los internautas y cada vez resalta más en redes sociales y en sus producciones de televisión.



La joven estuvo disfrutando del concierto de Daddy Yankee en la ciudad de Bogotá. El reguetonero se presentó en tres ocasiones en la capital, el 8, 9 y 12 de octubre. Tejeiro no se quiso perder el tour de despedida y estuvo en la última noche.



En su cuenta de Instagram, Lina compartió fotos del vestuario que utilizó para el evento. La mujer optó por un corset negro ajustado, un diminuto bolso verde y unos pantalones a juego con la parte de arriba.



Ya en el concierto se robó todas la miradas de asistentes y camarógrafos. Mientras bailaba al ritmo de la famosa canción ‘lo que pasó, pasó’, la producción la grabó y la pasó en la pantalla grande del Coliseo Live.



Al darse cuenta, la joven se gozó el momento, bailó y cantó con los demás asistentes. Aunque solo fueron unos segundos, la actriz se deleitó junto a sus amigos y otros acompañantes.

El cumpleaños de Lina

El pasado 8 de octubre la famosa celebró sus 31 años en una gran fiesta en Bogotá. La actriz estuvo rodeada de familiares y amigos en medio de la celebración que contó con mariachis, cócteles y bailes.



La sorpresa de la noche corrió por parte de Juan Duque, que llegó de manera inesperada al festejo. El antioqueño se encontraba fuera de la ciudad por motivos laborales y logró unirse a último momento.



En su cuenta de Twitter, el artista felicitó a su novia con una referencia a una canción de reguetón actual. Muchos internautas lo criticaron por su “falta de tacto” y poca expresividad.



“Ey leidy mi amor, feliz cumpleaños”, escribió Juan Duque en sus redes sociales.



Otra de las personas que le dedicó un mensaje en redes fue su mamá, Vibiana Tejeiro, que manifestó que se sentía “orgullosa” de su hija. La mujer mantiene una relación muy cercana con la actriz y suelen compartir tiempo juntas.



“Me siento orgullosa de tus dones y tus defectos, porque todo hace parte de tu humanidad. Siempre te lo he dicho: ‘Prepárate porque vienen cosas más grandes, no se te olvide que es ser exitoso, no famoso’ ¡Te Amo! Gracias hija, gracias por todo”, expresó Vibiana Tejeiro.

El artista hizo pública su relación con la actriz Lina Tejeiro hace algunas semanas. Foto: Instagram: @juanduque

Ey leidy miamor, feliz cumpleaños 😍 pic.twitter.com/Nb4kzqJ041 — Juan Duque. (@wawawanduque) October 9, 2022

