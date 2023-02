Lina Tejeiro es una de las actrices más reconocidas del país. Su paso por importantes producciones televisivas la ha puesto en el top de celebridades que hoy alimentan el mundo del entretenimiento nacional, logrando una comunidad en redes sociales que pasa los 9 millones de seguidores en Instagram.



En las últimas semanas compartió las imágenes de su proceso de recuperación de una cirugía de extracción de biopolímeros, una afección que venía perjudicando su salud desde octubre de 2022, cuando tuvo que ser hospitalizada.

Recientemente, logró acaparar la atención de su comunidad digital por hacer un anuncio bastante particular mientras se encontraba sacando una fotografía para el trámite de la visa. Según comentó, con el fin de parecer un poco más ‘decente’, tuvo que quitarse los aretes y los piercings de sus orejas, pero al removerlos sintió un olor extraño.



“Ya me tomé las fotos de la visa, y me tocó quitarme todos estos aretes, parezco un mostrario de tornillos, les voy a mostrar cómo quedó la foto. Y yo sé ustedes, pero a mí los aretes me huelen a cul… ¡Uy no! Me los quité y me tenía, pero me es que me huelen a cul…”, narró la intérprete de ‘La ley de corazón’ mientras reía.



Y es que no son pocos los aretes que tiene la artista, pues contó 13 de ellos, por lo que insinuó que es una tarea difícil y un tanto tortuosa estar haciendo limpieza de esos aretes debido a la gran cantidad. Tras su jocosa revelación, ella manifestó que empezó a recibir críticas en redes.



“La gente me está diciendo como ‘Ay tan bonita y todo, pero esas orejas le huelen a cul…’ Mira, por estos días yo no estoy escuchando ni mi*… y por eso es que creo que me huelen a cu, ¿Entendieron?”, expresó con tono irónico Tejeiro.



“Lo primero que pienso es hace cuánto no limpio mis aretes porque a ver, una cosa es limpiar uno, dos, tres, cuatro aretes, pero una cosa es desmontarse 13 aretes”, agregó.



Finalizó diciendo que muchas de sus seguidoras le confesaron que le pasaba lo mismo y otras le recomendaron algunos tips de limpieza para este tipo de productos que irá compartiendo en sui perfil, mientras los pone a prueba en su casa.



