Lina Tejeiro no estará en ‘La Casa de los Famosos’: esta es la razón de su ausencia

Uno de los 'realities' más famosos de México llegará próximamente a las pantallas de los hogares colombianos, 'La casa de los famosos', en el que se reúnen a varias personas reconocidas dentro de una casa, mientras son monitoreadas las 24 horas del día.



(Lea también: 'La Casa de Los Famosos' Colombia: ¿quién es el primer participante extranjero?).



Por el momento, se conoce que su fecha de estreno será el próximo 11 de febrero a las 8 p.m., a través del ‘Canal RCN’ y a su vez podrá verlo de manera virtual con la plataforma VIX. Adicional a esto, ya hay algunos nombres de los participantes, entre los cuales están Diana Ángel, Marta Isabel Bolaños, Sebastián Gutiérrez, ‘La Segura’ y William Trujillo.

Mientras que las presentadoras del programa serán Carla Giraldo y Cristina Hurtado, quienes comentarán sobre todo lo que ocurra en la convivencia de los famosos que participarán en el concurso. Sin embargo, algunos internautas continúan haciendo algunas teorías acerca de quiénes son los demás participantes.



(Siga leyendo: Se anuncian más celebridades que irán a La Casa de los Famosos Colombia).

Esta es la razón por la que Lina Tejeiro no estará en 'La casa de los famosos'



Los internautas le han preguntado a varias personalidades de la farándula colombiana si van a participar o no en el 'show'. Una de estas personas fue Lina Tejeiro, quien realizó una dinámica de preguntas y respuestas mientras se encontraba esperando a una amiga dentro de su carro.



Entre las dudas de sus fanáticos se encontraba la siguiente : "¿Vas a entrar a 'La casa de los famosos'?". A lo que la artista respondió que sí iba a ser parte de esta producción, pero en la versión estadounidense. Sin embargo, algo detuvo sus planes y no participará.



(De interés: La casa de los famosos: Julián Trujillo es el nuevo integrante y dio fecha de estreno).

Lina Tejeiro es una reconocida actriz colombiana. Foto: iStock

"Oigan, para 'La Casa de los famosos Colombia' no voy a estar como participante. Yo iba para 'La casa de los famosos Estados Unidos', tenía que viajar a finales de enero para ir a internarme en esta casa con 21 famosos. Yo ya tenía decidido que me iba desde el año pasado, desde septiembre o antes ya estaba clarísima que yo me iba", explicó Lina Tejeiro en sus historias de Instagram.



Pero como algunos de sus seguidores recuerdan, la actriz tuvo que enfrentar la pérdida de una de sus mascotas: "Frida murió en medio de toda esta decisión y me dio tan duro este duelo que empecé a tener ansiedad, empecé a tener un conflicto emocional muy fuerte que decidí desistir de 'La casa de los famosos' y me fui”, confesó la artista.



La razón principal detrás de su decisión fue que, al estar en ese duelo, no creía conveniente concursar en el 'show', ya que no se "sentía emocionalmente estable para estar en una casa encerrada. Dos, tres meses, cuatro meses, sin saber de mi familia, sin saber de mis perros, sin saber de mis abuelos, sin saber de nadie", culminó Tejeiro.

LEIDY ESTEFANIA RICO ARBOLEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO