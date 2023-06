Lina Tejeiro, reconocida figura colombiana, ha compartido con sus seguidores detalles sobre su proceso de recuperación para extraer los biopolímeros que se habían reactivado de su cuerpo.



Desde entonces, la actriz ha sido sometida a dos operaciones para eliminar el líquido y recientemente en sus redes compartió el último parte médico que le dio su cirujano en cuanto a su salud.

Con su trayectoria en la industria del entretenimiento, Lina Tejeiro se ha convertido en una figura reconocida en Colombia y ha logrado cautivar a un amplio público con su talento.



Hace unos años, la creadora de contenido reveló que había sido víctima de un procedimiento estético en el que sin ella saberlo le inyectaron biopolímeros en su cuerpo, esto con el fin de mejorar la apariencia de sus glúteos.



Según los expertos, estas son sustancias de origen sintético u orgánico que se obtienen ilegalmente a partir de diversos materiales y que pueden generar graves afectaciones en la salud.

A finales del año pasado iba a ser sometida a una operación para retirarla de su cuerpo, pero fue reprogramada para principios de enero a causa de una fuerte gripa que le dio.



“Otra vez empecé a tener síntomas y reacciones. Mi salud se empezó a ver muy afectada, tenía muchos dolores, muchos calambres. Una de las razones por las que estuve hospitalizada por los riñones fue porque los biopolímeros me bajan demasiado las defensas”, confesó la actriz.

¿Cómo está su salud actualmente?

Recientemente, ha revelado detalles sobre su estado y con gran emoción la actriz confirmó que después de varios años de lidiar con esta complicada condición médica, finalmente ha logrado recuperarse.



"Ayer fui a donde mi cirujano y me dijo prácticamente que ya me daba de alta, me decía prácticamente porque cualquier cosa puede llegar a pasar con los biopolímeros", afirmó la villavicense.

Video: Lina Tejeiro reveló que se sometió a intervención quirúrgica



SOPHIA SALAMANCA GÓMEZ

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

