La actriz Lina Tejeiro lleva un mes compartiendo nuevo contenido sobre su diario vivir en su cuenta de YouTube, en la que solo solía compartir clips cortos tomados de otras redes sociales. Precisamente, fue en uno de sus videos en el que reveló la travesía que había tenido que vivir cuando tuvo que retirarse los biopolímeros de sus glúteos.



Para julio de 2020, Tejeiro tuvo que someterse a una delicada intervención quirúrgica en la que le fueron retiradas las sustancias que le habían sido inyectadas anteriormente en una cirugía plástica, ya que estos le estaban causando dolores en varias zonas de su cuerpo.

En el video, en el que narra cómo es un día en su vida, la artista contó que extraer estos químicos no le había resultado asequible, puesto que todo el coste del procedimiento lo había tenido que remunerar ella.



A raíz de esto, para retribuir el dinero, la ‘influencer’ tuvo que separar parte del efectivo que tenía destinado para el pago de su vivienda y dedicarlo al cuidado de su salud.

“Era sacar plata de la casa, descompletar lo que tenía para la casa, para operarme de los biopolímeros, que no es una cirugía nada económica. Eso puede costar entre, no sé cuánto es en dólares, pero en pesos colombianos me costó entre 30 y 40 millones de pesos”, dijo Tejeiro.



La actriz de ‘La ley del corazón’ también hizo una reflexión del proceso que tienen que pasar algunas mujeres víctimas de los biopolímeros. De acuerdo con ella, la extracción de estos debería ser gratuita, ya que los químicos terminan en sus cuerpos a causa de engaños y doctores no calificados.

“Yo, gracias a Dios, pude tener la manera y el modo de pagarlo, pero hay mujeres que no lo tienen y que también son engañadas. Les meten este producto, les dañan la vida y no tienen el dinero para poderse sacar este ‘veneno’ del cuerpo”, dijo.



Tras la cirugía Lina afirma que quedó “completamente plana”, por lo que ahora tiene que hacer trabajo de glúteos todos los miércoles desde muy temprano para recuperar su figura.

En ocasiones anteriores ella ha mostrado la cicatriz que dejó el procedimiento quirúrgico y ha afirmado que está realizándose sesiones de láser fraccionado para que esta se difumine lo mejor posible.

