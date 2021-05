Lina Tejeiro revela cuál famosa telenovela le canceló contrato

Lina Tejeiro, actriz colombiana, recientemente respondió preguntas de sus seguidores mediante una de las herramientas de la Instagram. Un usuario de la red social le preguntó que si había perdido algún casting y que si le había dolido dicha situación.



Al respecto, Tejeiro dijo que había quedado escogida para un personaje de 'La Pola', novela de RCN. Sin embargo, el día antes de empezar la grabación le avisaron que ya no lo interpretaría.

"Lloré horrible", empieza diciendo la actriz llanera. Y agrega: "Me habían mandado ya libretos, planes de grabación, ya había firmado contrato... todo, absolutamente todo. Y un día antes de grabar me llamaron y me dijeron 'Ay, no. Ya no eres tú'".



En un video posterior, Tejeiro cuenta que luego le explicaron las razones del cambio de último momento.



"Habían cambiado el perfil físico del personaje, entonces necesitaban que mi personaje se pareciera más a otra persona; y yo no me parecía tanto a esa persona", afirma.



Uno de los papeles más recientes y populares de Tejeiro en la pantalla fue en la novela de 'La ley del corazón', en la que interpretó el papel de Catalina Mejía. También hizo parte del elenco de la serie de Netflix 'Chichipatos'.



Próximamente, la actriz participará en el reality del canal RCN "¿Quién es la máscara?", que se estrenará a comienzos de junio.



