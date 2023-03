Hablar con los ex después de una ruptura puede ser bastante común, ya que de una u otra forma se alivia el dolor por la ruptura después de la separación, pero en un largo plazo puede que no sea la mejor decisión que se pueda tomar.



Cuando un romance se termina se puede llegar a sentir muchas sensaciones, por ejemplo, confusión, pérdida y desorientación de lo que está pasando a su alrededor, especialmente, si se lleva un largo tiempo con esa persona.

Así las cosas, es normal que un despechado intente mantener contacto con sus exparejas, pues no desean sentir el golpe de la soledad tan fuerte y por eso mantener conversaciones con esas personas suena tentador, aunque no siempre puede resultar ser una buena idea.



Respecto a este tema Lina Tejeiro, una de las actrices más famosas de Colombia por interpretar a lo largo de su vida una gran cantidad de papeles para la televisión, ha hecho una dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores, en la que respondió aspectos de su vida privada que hasta hoy estaban ocultos.



En mitad de la conversación, Lina se topó con una duda sobre sus exparejas, la cual contestó sin ningún problema, ya que por todo lo que ha tenido que pasar en su vida amorosa se siente con la capacidad de responder sin tapujos.

La llanera tiene en su Instagram más de 9,9 millones de seguidores. Foto: Instagram @linatejeiro

“Yo soy de las que termina una relación y bloquea, entonces no hay manera de volver a tener contacto con ninguno de mis exparejas”, respondió la modelo de una forma burlesca a dicha pregunta en su Instagram.



Por como se expresó, dio a entender que es partidaria de terminar y no tener contacto con la persona, pues asume que esa etapa de su vida ha concluido, por lo que pudo haber dicho implícitamente que ni Andy Rivera o Juan Duque volverán a hacer parte de vida. No obstante, con el intérprete de ‘Te perdí’ volvió en más de una ocasión.



Minutos después contestaría otra expresando con claridad el por qué sus relaciones han sido tan cortas últimamente. Según dijo, se debe a que sabe muy bien lo que quiere y lo que no en una relación.

“ ¿Que si el problema es mío? (..) yo creo que si, el problema mio es tener muy claro que es lo que quiere como pareja y lo que no estoy dispuesta a soportar como pareja, entonces si a mi no me da lo que yo espero, sencillamente finalizó la relación, Dijo Lina en su Instagram.



También sus seguidores le cuestionaron de cuando sería mamá, a lo que la intérprete contestó que no era el momento, aunque no está cerrada a la idea.



“No se pero tampoco tengo afán de serlo, por ahora seguiré disfrutando de mi vida mientras llega ese momento y esa persona que despierte en mí ese instinto de querer ser mamá, pero por ahora no” concluyó.

Lina Tejeiro y su ex pareja sentimental Juan Duque. Foto: Instagram @linatejeiro

